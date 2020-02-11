Российские акции нефтегазового сектора, конечно, не защищены от угроз глобальному экономическому росту. Усилившаяся в последнее время (на фоне эпидемии коронавирусной инфекции) волатильность цен на сырьевые товары предопределяет некоторые риски на уровне прибыли, однако не следует переоценивать их последствия. У нефтяной отрасли хорошая доходность свободных денежных потоков: она выше 10% при нашем базовом сценарии (цена нефти $60/барр.), и даже если исходить из цены нефти на 10% ниже базового допущения, средняя доходность свободных денежных потоков, по нашим оценкам, снижается менее чем на 1 п. п. Хотя давление на рынок газа, видимо, сохранится дольше, чем мы предполагали, и запуск новых проектов роста может быть отложен, Газпром и НОВАТЭК очень конкурентоспособны и продолжают генерировать положительную маржу.

— Мы считаем, что благодаря позитивным для добывающей отрасли факторам в этом году нефтяные компании сумеют удержать свободные денежные потоки на прошлогодних уровнях, несмотря на дешевеющую нефть и негативное влияние на перерабатывающий сегмент новых стандартов IMO 2020. Самые привлекательные в секторе — ЛУКойл (ПОКУПАТЬ) и Татнефть (ПОКУПАТЬ): у них двузначная доходность свободных денежных потоков и дивидендная доходность. При этом в 2020-2021 годах их будет быстро догонять Роснефть (рекомендация повышена до ПОКУПАТЬ) — за счет более высокой прибыли в нефтедобыче, сокращения неденежных статей в отчете о прибыли и убытках и снижения процентных расходов. Она также может существенно выиграть от субсидирования инвестиций в переработку и налоговых льгот для Ванкорского кластера и месторождений на полуострове Таймыр (обсуждение этого вопроса в правительстве уже существенно продвинулось).

— Рекомендация по акциям Газпрома повышена до ПОКУПАТЬ даже с учетом ухудшающихся перспектив мирового рынка газа. Мы отмечаем хороший потенциал дальнейшего подорожания акций компании, ожидая повышения доходности ее свободных денежных потоков до 25% и дивидендной доходности — до 14% к 2025 году с учетом сокращения капвложений, потенциала наращивания экспорта газа в Европу, увеличения поставок в страны Азии и восстановления цен на газ в мире в среднесрочной перспективе. Мы полагаем, что акции Газпрома, меньше всех в отрасли зависящего от цены нефти, предлагают уникальное и привлекательное соотношением риска и доходности.

— Мы считаем, что НОВАТЭК по-прежнему дает отличную возможность сделать ставку на рост на базе имеющихся у него активов и портфеля проектов. Тем не менее эти перспективы сейчас большей частью учтены в цене его акций, а крупные новые проекты, как мы полагаем, могут быть отложены из-за слабой конъюнктуры рынка газа. Соответственно, мы рекомендуем ДЕРЖАТЬ акции компании. По акциям Газпром нефти мы сохраняем рекомендацию ДЕРЖАТЬ из-за ухудшения динамики прибыли и свободных денежных потоков компании.