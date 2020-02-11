В результате слияния T-Mobile и Sprint образуется компания, которая получит наиболее конкурентоспособное сочетание частот связи, необходимых для развертывания 5G-покрытия на всей территории США. Компании смогут сократить совокупные издержки в части коммуникационной инфраструктуры (вышки связи и т.д.), а также маркетинговые и IT-издержки.

Бизнес T-Mobile по предоставлению услуг мобильной связи находится отличной форме. Компания занимает третье место в США по количеству абонентов с постоплатными тарифными планами (postpaid) с долей 14% и первое по базе пользователей с предоплатными тарифными планами (prepaid) с долей 39%. T-Mobile ориентируется в своей стратегии на молодое поколение, и темпы роста клиентской базы значительно превосходят темпы роста ключевых конкурентов (36 кварталов подряд количество абонентов увеличивалось минимум на 1 млн). Лояльность абонентов связи T-Mobile остается очень высокой благодаря предоставлению бесплатного доступа к стриминговому сервису Netflix.

В последнее время Sprint теряет долю рынка, ее выручка стагнирует, однако компания владеет частотами связи, которые идеально дополнят частоты связи T-Mobile, что позволит развернуть сеть 5G по всей территории США. В настоящее время T-Mobile уже опережает AT&T по развертыванию 5G-покрытия, однако главной проблемой является отсутствие прав на определенные частоты связи, используемые в пригородах. Sprint обладает правами на недостающие T-Mobile частоты.

Расчеты самих компаний, опубликованные еще в 2018 году, указывают на потенциальную чистую приведенную стоимость синергетических эффектов (сетевой эффект, экономия на масштабе и др.) более $43 млрд, при этом слияние потребует произвести сопутствующие затраты объемом $15 млрд.

Обращаем внимание на долгосрочный характер процесса слияния, высокие сопутствующие издержки и неопределенность в отношении срока достижения заявленного синергетического эффекта. Если процесс интеграции бизнес-процессов затянется, или фактическая синергия не удовлетворит инвесторов, акции T-Mobile могут оказаться под давлением. Тем не менее мы оцениваем данный риск как низкий. На текущий момент акции выглядят перекупленными, однако в базовом сценарии мы ждем долгосрочного роста котировок T-Mobile.