Банк России вчера провел депозитный аукцион сроком на одну неделю на сумму 2,13 трлн руб. и внеплановый аукцион на один день на 1,16 трлн руб. Банки разместили 2,03 трлн руб. на одну неделю по средней ставке 5,95%. Фактически это была пролонгация депозитов с прошлой недели. Помимо этого, банки разместили 594 млрд руб. на один день. Напомним, объем размещения в рамках аналогичной операции в понедельник составил 439 млрд руб. Вместе с тем Банк России продал свои краткосрочные вексели лишь на 446,1 млрд руб., исходя из чего с учетом расчетов по однодневному внеплановому депозиту в банковскую систему вернется 848 млрд руб. ликвидности. В результате объем средств на корсчетах банков превысит 2,6 трлн руб. – это вполне комфортный уровень для начала нового периода усреднения резервов.

Несмотря на операции Банка России по стерилизации избыточной ликвидности, средняя ставка однодневного валютного свопа вчера снизилась на 24 бп, до 5,58%, значение на закрытии составило 4,44% (-92 бп.). Индекс RUSFAR упал на 6 бп, до 5,94%. Сегодня, как мы полагаем, однодневная ставка приблизится к уровню ключевой, поскольку спрос на резервы должен увеличиться в связи с началом нового периода усреднения. 3-месячная ставка Mosprime вчера сместилась ниже на 7 бп, до 6,28%. Котировки FRA опустились на 6–7 бп, при этом 6х9 закрылся на отметке 5,85%. Ставки процентных свопов скорректировались на 5–6 бп. В сегменте NDF и кросс-валютных свопов существенных изменений не произошло, поэтому базис подрос на 7–10 бп в дальней части кривой.