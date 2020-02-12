Общий объем пассажирских перевозок российскими авиакомпаниями в январе увеличился на 6% г/г, до 9 млн чел. Темп роста повысился на 1 пп по сравнению с уровнем предыдущего месяца. Компании выполнили 24 млрд пассажирокилометров (+9% г/г).

Пассажиропоток Группы Аэрофлот остался на уровне 4,2 млн чел. У Аэрофлота в отдельности объем снизился на 5% г/г в связи с прекращением эксплуатации устаревших A330, а дочерняя бюджетная авиакомпания Победа показала рост на 34% г/г, в очередной раз поддержав результаты всей группы.

Коэффициент загрузки в декабре не изменился в годовом сопоставлении, составив 79%. Избыток мощностей был компенсирован более высоким спросом. По оценке Росстата, цены на авиабилеты в январе продолжили повышаться – они поднялись на 7% г/г, превысив инфляцию, что, на наш взгляд, свидетельствует о дальнейшем усилении спроса.

Средняя цена авиационного топлива в январе равнялась 40,4 тыс. руб./т, снизившись на 7% г/г. Учитывая месячный разрыв в контрактах на топливо и цены с начала месяца, закупочная цена у Аэрофлота в 1к20 может составить около 40 тыс. руб./т (падение на 10% г/г).

Вспышка коронавируса воздействует в двух направлениях. Начав распространяться в январе, новый вирус сразу же стал риском для Аэрофлота (на Китай приходится 2–4% пассажиропотока). Россия приостановила все полеты в регион, кроме рейсов Аэрофлота. Вместе с тем ввиду снижения котировок нефти из-за новых угроз цены на авиатопливо в феврале упали на 19% г/г, до 36,2 тыс. руб./т, благодаря чему снизились затраты авиакомпаний.

Мы подтверждаем рекомендацию Покупать по бумагам Аэрофлота, так как наша прогнозная цена на 12 месяцев остается на отметке 150 руб., что подразумевает ожидаемую полную доходность 31%.