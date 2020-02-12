• Общий объем пассажирских перевозок российскими авиакомпаниями в январе увеличился на 6% г/г, до 9 млн чел. Темп роста повысился на 1 пп по сравнению с уровнем предыдущего месяца. Компании выполнили 24 млрд пассажирокилометров (+9% г/г).

• Пассажиропоток Группы Аэрофлот остался на уровне 4,2 млн чел. У Аэрофлота в отдельности объем снизился на 5% г/г в связи с прекращением эксплуатации устаревших A330, а дочерняя бюджетная авиакомпания Победа показала рост на 34% г/г, в очередной раз поддержав результаты всей группы.

• Коэффициент загрузки в декабре не изменился в годовом сопоставлении, составив 79%. Избыток мощностей был компенсирован более высоким спросом. По оценке Росстата, цены на авиабилеты в январе продолжили повышаться – они поднялись на 7% г/г, превысив инфляцию, что, на наш взгляд, свидетельствует о дальнейшем усилении спроса.

• Средняя цена авиационного топлива в январе равнялась 40,4 тыс. руб./т, снизившись на 7% г/г. Учитывая месячный разрыв в контрактах на топливо и цены с начала месяца, закупочная цена у Аэрофлота в 1к20 может составить около 40 тыс. руб./т (падение на 10% г/г).

• Вспышка коронавируса воздействует в двух направлениях. Начав распространяться в январе, новый вирус сразу же стал риском для Аэрофлота (на Китай приходится 2–4% пассажиропотока). Россия приостановила все полеты в регион, кроме рейсов Аэрофлота. Вместе с тем ввиду снижения котировок нефти из-за новых угроз цены на авиатопливо в феврале упали на 19% г/г, до 36,2 тыс. руб./т, благодаря чему снизились затраты авиакомпаний.

• Мы подтверждаем рекомендацию Покупать по бумагам Аэрофлота, так как наша прогнозная цена на 12 месяцев остается на отметке 150 руб., что подразумевает ожидаемую полную доходность 31%.