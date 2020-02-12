Полюс опубликовал вчера результаты за 4К19 по МСФО, оказавшиеся на уровне наших оценок и чуть лучше консенсус-прогноза в части EBITDA.

EBITDA за 4К19 составила $883 млн, превысив уровень предыдущего квартала на 25% и оказавшись почти на уровне консенсус-прогноза. Общие денежные затраты составили $341 на унцию в 4К19 и $365 на унцию — за весь год, что на 2,5% меньше нижней границы прогнозного диапазона компании ($375-425 на унцию) и близко к нашей оценке.

Прогнозируемые компанией капвложения за весь год достигли $630 млн, что чуть не дотягивает до нижней границы недавно обновленного прогнозного диапазона компании ($650-700 млн). Таким образом, совокупные капвложения, включая капитализированные расходы на вскрышные работы, составили $795 млн, что на 4% ниже нашей оценки ($830 млн). Соответственно, свободные денежные потоки после выплаты процентов за 4К19 получили поддержку в виде высокой прибыли и уменьшившихся капвложений и в итоге были на уровне $424 млн при доходности 2,6% (включая чистый доход от сделок с деривативами).

Совет директоров предварительно одобрил дивиденд за 2П19 в размере $3,50 на акцию, т. е. совокупные выплаты в объеме $462 млн (это 30% от EBITDA за 2П19, в соответствии с дивидендной политикой), что подразумевает дивидендную доходность 2,8%. Дата закрытия реестра акционеров не была объявлена.

Прогноз производства на 2020 год остался прежним: 2,8 млн унций. При этом прогноз общих денежных затрат составил $400-450 на унцию (компания исходит из курса 60 руб. за доллар), это на уровне нашей текущей модели, исходящей из общих денежных затрат $415 на унцию и курса 64 руб. за доллар. Как и предупреждала ранее компания, программа капвложений на 2020 год расширена, новый диапазон $700-750 млн (исключая капитализированные затраты на вскрышные работы) на 25-35% выше прежнего прогноза с учетом недавно утвержденных проектов. Это в том числе наращивание производительности Вернинской ЗИФ до 3,5 млн т руды в год, модернизация Наталкинской ЗИФ и прочее. Мы моделируем $700 млн капвложений в соответствии с прогнозом компании и $200 млн капитализированных расходов на вскрышные работы; таким образом, наша совокупная оценка капвложений на 2020 год составляет $900 млн, т. е. на уровне нового прогноза компании.

С учетом спотовых цен на золото и текущего курса рубля к доллару Полюс котируется с коэффициентом "стоимость предприятия/EBITDA 2020о" 6,5, доходностью свободных денежных потоков после выплаты процентов 8% и дивидендной доходностью 5,4% (если исходить из выплат в 2020 году).

Ввиду неопределенности, связанной с новым коронавирусом, и продолжающихся вливаний ликвидности в ведущие экономики мира мы рекомендуем держать акции золотодобывающих компаний, отдавая предпочтение Полюсу перед Polymetal.



