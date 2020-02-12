Минфин предлагает скорректировать НДПИ для угледобывающей и алмазной отрасли с целью получения от них более высоких налоговых поступлений в периоды высоких цен на их продукцию.

Применительно к алмазодобывающей отрасли предлагается сохранить ставку НДПИ на уровне 8%, но для расчета налога применять фактические цены реализации, а не цены, которые использует Минфин и которые обновляются несколько раз в год с отставанием в несколько месяцев от рыночных цен. НДПИ по-прежнему будет рассчитываться исходя из объема добытых алмазов (а не проданных). Как отмечает Коммерсант, по мнению Минфина, это может принести в казну дополнительно 3,3 млрд руб. НДПИ в год (около $50 млн по текущему курсу).

Применительно к производителям угля (энергетического и коксующегося), как сообщается, предлагается учитывать фактические цены на уголь на мировых рынках, если они находятся выше определенного уровня. По оценкам Минфина, это обеспечит дополнительно 40 млрд руб. в год ($625 млн по текущему курсу) поступлений от НДПИ на производителей угля и приведет к снижению валовой рентабельности в отрасли в среднем на 3 п. п. до 21%, если исходить из средних цен за 2018 год. Напомним, что сейчас ставка НДПИ фиксирована в размере 57 руб. на тонну добытого коксующегося угля, т. е. она не зависит от цены угля.

В целом цены на алмазы, рассчитанные Минфином, довольно близки к рыночным уровням и отстают от них примерно на три месяца. Соответственно, предложенные изменения подразумевают почти такие же поступления от НДПИ, что и сейчас, только платежи будут увеличиваться при повышении цен на алмазы и уменьшаться при их снижении. Таким образом, мы считаем предложенную формулу нейтральной для АЛРОСА.

Что касается угля, то в отсутствие подробностей по точным ставкам на конкретные марки угля сложно оценить, как потенциальное повышение налоговой нагрузки по НДПИ может распределиться среди производителей в отрасли.