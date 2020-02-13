Доходы в целом по компании увеличились на 5,7%, до $20,64 млрд. Органический рост выручки составил 4,3%, что отражает успешность инвестиций компании в развитие и маркетинг. Органический рост выручки наблюдался во всех сегментах, что можно отнести к положительным моментам. Особенно стоит отметить органический рост на развивающихся рынках: на 9% в странах Африки и Ближнего Востока и на 7% — в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Менеджмент делает ставку на международной экспансию, и эта стратегия себя оправдывает. Уверенные результаты позволили менеджменту подтвердить цель по росту органической выручки на 2020 год на уровне 4%. Таким же был план по данному показателю на ушедший год.

PepsiCo продолжает лидировать в сегменте чипсов и прочих снеков с такими брендами, как Lays, Doritos, Cheetos и Ruffles, что поддерживает высокие темпы повышения доходов в условиях замедления рынка сладкой газированной воды.

Прибыль PepsiCo в четвертом квартале упала почти в четыре раза по сравнению с результатом того же периода 2018-го. Причиной этого стали разовые налоговые доходы, зафиксированные год назад. Скорректированная чистая прибыль снизилась на 2,5%, что связано с расходами на инвестиции в производительность. Осенью 2018 года у PepsiCo сменился руководитель. Новый CEO имеет большие планы по увеличению инвестиций в производство, а также маркетинг и каналы доставки. Увеличение выручки говорит об успешности работы нового руководства.

Таким образом, отчет Pepsi оказался по большей части позитивным для компании, так как продажи демонстрируют уверенный рост. Мы ожидаем, что PepsiCo удастся перевыполнить собственный план на текущий год по органическому росту выручки. Тем не менее акции компании на сегодня торгуются на высоких уровнях, что говорит об их справедливой оценке и не оставляет значимого потенциала роста.