В средне- и долгосрочной перспективе новости с прошедшего дня инвестора мы считаем в целом позитивными для Газпрома и Газпром нефти.

На наш взгляд, стоит обратить внимание на размер геологических запасов ачимовских залежей. Мы отмечаем, что оценка чистой прибыли по итогам 2019 г., представленная Газпром нефтью, превышает наши текущие прогнозы на 4%, поскольку мы ожидали, что чистая прибыль за 2019 г. составит 6,0 млрд долл. Это, в свою очередь, предполагает более высокую оценку дивидендов (на текущий момент мы ожидаем, что дивиденд на акцию по итогам 2019 г. составит 33 руб. на акцию, дивидендная доходность 7,1%). Обсуждавшийся руководством потенциальной рост экспорта газа на горизонте пяти лет в перспективе может обеспечить существенную поддержку Газпрому, хотя мы полагаем, что закладывать этот фактор в прогнозы финансовых показателей пока рано.