У рынка меньше надежд на повышение ликвидности акций "Газпром нефти" в обозримом будущем
В рамках прошедшего в Лондоне "дня инвестора" Газпрома заместитель генерального директора Газпром нефти по экономике и финансам Алексей Янкевич раскрыл ключевые показатели прибыли компании за весь 2019 год, сообщив, что скорректированная EBITDA составила $12,3 млрд., снизившись на 3% с уровня предыдущего года, чистая прибыль, наоборот, увеличилась на 3% до $6,2 млрд. Полная отчетность должна быть опубликована 25 февраля. Отвечая на один из вопросов аудитории, финансовый директор Газпрома Фамил Садыгов подчеркнул, что Газпром нефть — это активно растущая компания, вклад которой в финансовые результаты Газпрома достигает почти 30%.
Соответственно, в ближайшее время Газпром не намерен снижать свою долю в ее капитале. Он заметил, что публичное размещение акций (SPO) Газпром нефти в перспективе может быть вынесено на повестку дня, после того как компания реализует потенциал стоимости своих активов и с нее будут сняты санкционные ограничения.
Мы считаем вполне логичными комментарии менеджмента Газпрома об отсутствии у него на ближайшее время планов публичного размещения акций Газпром нефти. Нефтяная компания намерена наращивать добычу в 2020-2030 годах в основном на месторождениях Газпрома в рамках операторских соглашений с материнской компанией. Если Газпром снизит свою долю в Газпром нефти, это может осложнить этот вид сотрудничества. Отсутствие планов SPO означает, что у рынка меньше надежд на повышение ликвидности акций Газпром нефти в обозримом будущем.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20200214/830942789.html