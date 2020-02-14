В рамках прошедшего в Лондоне "дня инвестора" Газпрома заместитель генерального директора Газпром нефти по экономике и финансам Алексей Янкевич раскрыл ключевые показатели прибыли компании за весь 2019 год, сообщив, что скорректированная EBITDA составила $12,3 млрд., снизившись на 3% с уровня предыдущего года, чистая прибыль, наоборот, увеличилась на 3% до $6,2 млрд. Полная отчетность должна быть опубликована 25 февраля. Отвечая на один из вопросов аудитории, финансовый директор Газпрома Фамил Садыгов подчеркнул, что Газпром нефть — это активно растущая компания, вклад которой в финансовые результаты Газпрома достигает почти 30%.

Соответственно, в ближайшее время Газпром не намерен снижать свою долю в ее капитале. Он заметил, что публичное размещение акций (SPO) Газпром нефти в перспективе может быть вынесено на повестку дня, после того как компания реализует потенциал стоимости своих активов и с нее будут сняты санкционные ограничения.

Мы считаем вполне логичными комментарии менеджмента Газпрома об отсутствии у него на ближайшее время планов публичного размещения акций Газпром нефти. Нефтяная компания намерена наращивать добычу в 2020-2030 годах в основном на месторождениях Газпрома в рамках операторских соглашений с материнской компанией. Если Газпром снизит свою долю в Газпром нефти, это может осложнить этот вид сотрудничества. Отсутствие планов SPO означает, что у рынка меньше надежд на повышение ликвидности акций Газпром нефти в обозримом будущем.



