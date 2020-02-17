По сообщению газеты Ведомости, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что, несмотря на отсутствие контрактов с российскими нефтяными компаниями, Беларусь может начать ежемесячно отбирать из нефтепровода Дружба 2 млн т нефти.

Указанный объем (2 млн т в месяц, или 24 млн т в год) соответствует индикативному балансу поставок российской нефти, согласованному Россией и Беларусью. Исходя из нашего прогноза, Транснефть в этом году может прокачать транзитом через Беларусь 42,6 млн т нефти, при этом сама компания планирует транзит по итогам года на уровне 50 млн т. Следует отметить, что 24 млн т – это 55% годового объема транзита по трубопроводу Дружба. Крупнейшими экспортерами через Дружбу в Европу являются Роснефть, Татнефть, Лукойл и Сургутнефтегаз. По нашим оценкам, в 2019 г. поставки этими компаниям составили 19,9 млн т, 8,0 млн т, 4,5 млн т и 4,5 млн т, а доли поставок через Дружбу в их общих объемах экспорта в 2019 г. равнялись 13,8%, 66,6%, 12,2% и 13,0% соответственно.

Ранее Беларусь заявляла о возможности проведения регулярных работ по техобслуживанию и ремонту трубопроводной инфраструктуры Дружбы, что ограничит поставки нефти. Между тем российские порты (Приморск, Новороссийск) в настоящий момент располагают свободными мощностями по перевалке нефти в объеме 40 млн т в год, поэтому в случае перебоев в поставках по Дружбе Транснефть вполне может перенаправить продукцию через морские порты.



