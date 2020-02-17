Рубль начинает неделю вблизи уровней 63,3. Движения рубля остаются под воздействием вирусного фактора, однако при отсутствии каких-либо намеков на близость к панике на рынках сдержанная реакция отечественных рынков на внешний фон видится наиболее вероятным сценарием.

Фактически сейчас мы наблюдаем за тем, как участникам рынка сравнительно легко удается подавлять свои «вирусные» опасения – монетарная поддержка рынков остается превалирующим драйвером рыночного роста и, по всей видимости, инвесторы не готовы отказываться от покупок из-за страхов, вызванных вирусной угрозой. Заметим, что, по нашему мнению, за последнюю неделю в информационном фоне по вирусному фактору произошли некоторые негативные изменения – в информационном поле стали более активно появляться различные экспрессивные оценки и прогнозы (в особенности, носящие крайне пессимистичный и пугающий характер) вирусного распространения. Полагаем, что для части участников рынка данные изменения в новостном фоне могут восприниматься как сигнал к тому, что вирусные угрозы могут несколько переоцениваться. В свою очередь, появление данных настроений также может способствовать восстановлению роста рыночных аппетитов к покупке риска.

Что касается российских рынков, то, на наш взгляд, ситуация остается аналогичной концу 2019 году – у инвесторов в рублевые активы все еще не появилось каких-либо реальных предпосылок для разворота от увеличения спроса к распродажам российских бумаг. Основные базисы рублевой привлекательности также не претерпевают существенных изменений – экономика РФ, при наличии всей совокупности нерешенных проблем с ускорением роста, остается в полной мере стабильной. В краткосрочной перспективе, по нашим оценкам, воздействие, например, вирусного фактора на экономику РФ, в том числе снижение торговой и экономической активности в Китае, не будет иметь критически негативных последствий – сдержанный рост экономики РФ в 1кв продолжится.

Во-вторых, мы не считаем, что как в рыночной, так и в экономической конъюнктуре сейчас присутствуют достаточные основания для того, что ЦБ РФ воздержался от продолжения снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях (в том числе, данная оценка применяется нами и для вирусного фактора). На наш взгляд, актуальной траектории по ставке в РФ в 2020 году является ее движение к уровням 5,5%, а наличие данной траектории продолжит обеспечивать поддержку иностранному спросу на рублевые активы и, соответственно, рублевому курсу в перспективе ближайших месяцев. В результате без реализации негативных шоков на мировых рынках вероятность существенной рублевой девальвации к уровням 66-68 рублей за доллар оценивается нами как весьма сдержанная.

Что касается краткосрочной перспективы ближайшей недели ожидаем, что рубль сохранит склонность к умеренному ослаблению, курс нацвалюты будет формироваться в диапазоне 62,7-64 рублей за доллар. Также мы считаем, что без появления новых существенных оснований для усиления рыночного негатива, мы можем увидеть продолжение восстановления нефтяных цен в диапазоне $56-60, что также может оказать сдержанную поддержку российским рынкам.