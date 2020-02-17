Чистая прибыль "Яндекса" за IV квартал оказалась ниже прогноза на фоне однократных факторов
Интернет-компания представила на прошлой неделе свои финансовые результаты. Квартальная выручка в целом совпала с нашими ожиданиями и увеличилась на 33,1% г/г до 51,7 млрд рублей Скор. EBITDA и чистая прибыль оказались несколько ниже наших прогнозов и консенсуса на фоне однократных негативных эффектов, влияния со стороны СП Яндекс.Маркет и более низкой рентабельности поискового сегмента.
На наш взгляд 2019 год был для интернет-компании крайне удачным. Основные бизнесы и новые направления демонстрируют отличные темпы роста как операционных, так и финансовых показателей. На данный момент мы подтверждаем рекомендацию "Покупать" для акций Яндекса.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20200217/830951640.html