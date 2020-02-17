Интернет-компания представила на прошлой неделе свои финансовые результаты. Квартальная выручка в целом совпала с нашими ожиданиями и увеличилась на 33,1% г/г до 51,7 млрд рублей Скор. EBITDA и чистая прибыль оказались несколько ниже наших прогнозов и консенсуса на фоне однократных негативных эффектов, влияния со стороны СП Яндекс.Маркет и более низкой рентабельности поискового сегмента.

На наш взгляд 2019 год был для интернет-компании крайне удачным. Основные бизнесы и новые направления демонстрируют отличные темпы роста как операционных, так и финансовых показателей. На данный момент мы подтверждаем рекомендацию "Покупать" для акций Яндекса.