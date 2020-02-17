Согласно нашим расчетам, выручка компании снизится на 10% к/к до 2 013 млрд руб., EBITDA с учетом предоплат сократится на 16% к/к до 558 млрд руб., чистая прибыль упадет на 39% к/к до 137 млрд руб.

Несмотря на стабильную рыночную конъюнктуру в IV квартале 2019 г. мы ожидаем снижения финансовых результатов компании из-за ограничений на добычу нефти в рамках ОПЕК+, львиная доля которых приходится на Роснефть, а также из-за сезонно низких продаж нефтепродуктов.

Мы прогнозируем дивиденды Роснефти по итогам II полугодия 2019 г. в размере 17,1 руб. на акцию, что соответствует полугодовой дивидендной доходности на уровне 3,7%. По нашим оценкам, это значение близко к среднеотраслевой дивидендной доходности.

Мы считаем, что отчетность Роснефти не окажет влияния на котировки, однако не исключаем сюрпризов в виде списаний или разовых доходов в отчетности, которые влияют на чистую прибыль, и таким образом, на дивиденды (Роснефть не корректирует чистую прибыль на разовые статьи для расчета дивидендной базы).