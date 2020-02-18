На денежном рынке существенных событий вчера не было. Индекс RUSFAR снизился на 1 бп, до 5,79%. Операции однодневного свопа в паре доллар/рубль не проводились в связи с праздничным выходным в США. Средневзвешенная ставка однодневного валютного свопа в евро повысилась на 2 бп, до 5,72%. Ставка RUONIA по состоянию на пятницу снизилась на 4 бп, до 5,79%. При этом банки вчера не воспользовались предложением ликвидности на однодневном репо с Федеральным казначейством, лимит по которому был установлен на уровне 10 млрд руб. Сегодня Банк России проведет недельные операции по стерилизации ликвидности. Мы полагаем, что на недельном депозитном аукционе ЦБ лимит может быть повышен по сравнению с 2,1 трлн руб. на прошлой неделе, учитывая высокий уровень ликвидности в банковской системе. Кроме того, как и на прошлой неделе, Банк России предложит к размещению два выпуска КОБР с погашением, соответственно, в середине апреля и середине мая, на общую сумму 376 млрд руб. Напомним, что на прошлой неделе были погашены КОБР на 700 млрд руб., при этом на последних аукционах банки реинвестировали КОБР на сумму чуть более 446 млрд руб.

Ставки процентных свопов вчера торговались в узком диапазоне ±1 бп. Котировки FRA остались на прежних уровнях. На кривой NDF 3-месячная ставка (OIS) повысилась на 1 бп, до 5,59%, а 6-месячная выросла на 4 бп, до 5,52%. В сегменте кросс-валютных свопов 2- и 3-летняя ставки снизились на 3 бп.



