В настоящее время мы видим, что рынки остаются далеки от панических настроений – монетарная поддержка рыночного роста продолжает оказывать свое действие. Фактически в условиях наличия колоссальных объемов ликвидности участники рынка сохраняют спрос на риск и реализуют его лишь с «оглядкой» на вирусные риски.

С одной стороны, действие вирусного фактора, очевидно, растягивается во времени – неопределенность в плоскости локализации и подавления заболевания сохраняется. С другой стороны, инвесторы с оптимизмом воспринимают активизацию властей, в том числе китайских, в стремлении оказать экономикам превентивную поддержку. Представили КНР постоянно успокаивают рынки различными мерами такой поддержки, например, как смягчая монетарные условия, так предоставляя налоговые преференции для определенных отраслей.

Тем не менее тот факт, что Китай сейчас сосредотачивает свои усилия на минимизации вирусного давления на свои внутренние драйверы роста, может стать для части участников рынка сигналом о том, что прогресс в торговом сотрудничестве КНР и Штатов вновь окажется под угрозой. С учетом китайской ментальности мы считаем, что необходимость защиты собственных национальных интересов для Китая может «перевесить» желание снизить торговую напряженность с США.

Другими словами, вирусная угроза бросает очередной вызов китайской экономике, и в этих сложных условиях КНР может пойти как на снижение уровня выполнения договоренностей по «Фазе-1» торговой сделки, так и на отказ от существенных шагов на встречу «Фазе-2». Если набор предпосылок для реализации такого сценария со временем будет усиливаться, тревожность инвесторов за торговую сделку может вернуться в рынок. В этих условиях risk-off, усиленный в том числе сохранением вирусных угроз, может стать началом выхода глобальных рынков из зоны «перекупленности».

Что касается российских рынков и их краткосрочной перспективы, то мы полагаем, что риски рублевой стабильности остаются весьма сдержанными. Завтрашние аукционы ОФЗ, на наш взгляд, могут показать, что спрос на российские бумаги долгового рынка сохраняется – набор из макроэкономической защищенности и перспектив снижения ключевой ставки продолжит поддерживать данный спрос. Ожидаем, что курс рубля в среду будет формироваться в диапазоне 62,8-64 рублей за доллар.