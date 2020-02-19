В январе индекс цен производителей оказался выше ожиданий. Вчера Росстат сообщил, что в январе индекс цен производителей промышленных товаров повысился на 0,9% месяц к месяцу после снижения на 0,4% в декабре. Результат оказался выше, чем ожидали мы и рынок — наша оценка подразумевала нулевую динамику. Таким образом, в январе цены производителей снизились на 0,7% год к году по сравнению с падением на 4,3% по итогам прошлого года. Цены в обрабатывающей промышленности вернулись к росту. В добывающем секторе в январе цены на добычу угля снизились на 1,9% месяц к месяцу. При этом цены на добычу сырой нефти и природного газа выросли на 2,4% месяц к месяцу, а на продукцию добычи металлических руд – на 0,8%. В целом цены производителей в добывающем секторе увеличились на 2,1% за месяц по сравнению с плюс 1,6% в декабре. В обрабатывающей промышленности в январе цены поднялись на 0,3% месяц к месяцу после снижения на 1,1% месяцем ранее. При этом заметное падение цен наблюдалось в производстве химических веществ, а также неметаллической минеральной продукции. В то же время ощутимый рост цен отмечался в производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, а также в металлургии. В секторе обеспечения электрической энергией, газом и паром цены увеличились на 2,8% месяц к месяцу после снижения на 0,4% в декабре. Цены в секторе водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов снизились на 0,8% по сравнению с нулевой динамикой месяцем ранее.

Эпидемия нового коронавируса будет тормозить рост ИЦП. Принимая во внимание заметное падение рублевых цен на нефть в прошлом месяце (сорт Brent подешевел в январе на 3,8% месяц к месяцу), а также снижение цен на промышленные металлы (алюминий потерял в цене 1,5% месяц к месяцу, медь – 2,3%, а никель – 3,9%), мы ожидаем, что в феврале цены производителей в добывающем секторе ощутимо снизятся. Учитывая, что рост цен в обрабатывающей промышленности в январе в значительной мере обусловлен увеличением бюджетных расходов в результате реализации приоритетных национальных проектов, мы считаем, что оптовые цены в этом секторе в краткосрочной перспективе продолжат умеренно повышаться. При этом, принимая во внимание разовый характер увеличения цен в секторе производства и распределения электричества, газа, пара и горячей воды в начале года, а также аномально теплую погоду в прошлом месяце, мы ожидаем, что в краткосрочной перспективе цены в этом секторе будут снижаться. В целом мы считаем, что в феврале 2020 г. месячный рост ИЦП окажется близким к нулевой отметке. Таким образом, учитывая, что в феврале прошлого года ИЦП вырос на 0,1% месяц к месяцу, по итогам текущего месяца годовая дефляция цен производителей останется примерно на январском уровне. По нашему мнению, в ближайшие месяцы динамика ИЦП продолжит оставаться под воздействием разнонаправленных факторов – увеличение расходов бюджета будет толкать цены вверх, в то время как вызванное эпидемией нового коронавируса снижение цен на сырьевые товары будет тормозить рост ИЦП. Мы ожидаем, что в 2020 г. цены производителей снизятся на 0,6%.