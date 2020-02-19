Роснефть отчиталась немного хуже нашего прогноза по прибыли. В 4 квартале прибыль сократилась на 29% QoQ на фоне сокращения показателя EBITDA, это обусловлено отрицательной динамикой цен на нефть и мазут и снижением объемов.

Средняя цена на нефть за год снизилась на 6% в рублях и на 9% в долларах (до $63,4 и 4,11 тыс. соответственно). Однако, за счет роста объемов удалось избежать падения выручки по итогам года. На фоне низкой инфляции и контроля над издержками средние операционные затраты на добычу опустились ниже 200 руб. ($3,1) за баррель. Рост поставок в юго-восточном направлении способствовал удержанию годового показателя EBITDA. Позитивным моментом является сокращение капзатрат на 8%, а также долговой нагрузки. Общий дол снизился почти на 0,9 трлн руб., или 15%, долговая нагрузка снизилась до 1,4х EBITDA.

Мы оцениваем годовую отчетность в целом неплохо, за исключением снижением прибыли и свободного денежного потока. 4 квартал оказался неудачным, главным образом, из-за снижения цен на нефть и объемов. В 1 квартале мы не ожидаем роста большинства основных показателей из-за снижения цены на нефть и сокращения спроса в Китае. Прогноз по выручке: 2190 млрд рублей, EBITDA – 430-460 млрд, FCF – 260 млрд.

Реакция рынка на отчетность слабая. Рост котировок обусловлен преимущественно ростом цены на нефть до $58 за баррель, в первой половине дня наблюдается рост большинства акций сырьевых компаний на фоне положительной динамики большинства основных сырьевых активов. Прогноз целевой цены – 534 руб. на горизонте 12 месяцев.