Вчера финансовую отчетность по МСФО представил НОВАТЭК. Прибыль акционеров выросла за год в 5,3 раза за счет продажи 40% в проекте Арктик СПГ-2. С учетом планов компании в 2020 г. запустить четвертую очередь Ямал СПГ акционерам можно рассчитывать на изменение дивидендной политики – например, переход на 50% выплат от чистой прибыли по МСФО.

По итогам 4 кв. рост выручки компании составил 21% на фоне роста объемов реализации газа и превысил консенсус рынка (229 млрд руб. против 213 млрд руб.). EBITDA вышла в рамках ожиданий – 62 млрд руб., а чистая прибыль ожидаемо просела ввиду эффекта высокой базы 3 кв. – 58 млрд руб. против 370 млрд руб., что связано с признанием компанией дохода от продажи доли в Арктик СПГ-2 в прошлом квартале.

По году результаты впечатляющие: несмотря на сложную ценовую конъюнктуру на рынке газа, в особенности со 2 полугодия 2019 года, НОВАТЭК нарастил выручку на 3,7% — до 862,8 млрд руб. – за счет роста объемов реализации всех жидких углеводородов за исключением стабильного газового конденсата. Также отметим, что производственные результаты компании были на высоте – добыча по итогам года выросла на 7,4% г/г – до 589,9 млн бнэ – в основном за счет СП – Ямал СПГ, Арктикгаз, Тернефтегаз. На основных добывающих месторождениях НОВАТЭКА рост зафиксирован на Береговом и Ярудейском месторождениях, а на остальных снижение, в итоге совокупная добыча снизилась по итогам года.

EBITDA НОВАТЭКа с учетом продажи долей в Арктик СПГ-2 по итогам 2019 г. превысила 1 трлн руб. (1 109 млрд руб.), а без учета – составила 461 млрд руб., показав рост на 11% г/г.

Рост чистой прибыли также с учетом выбытия долей в Арктик СПГ-2 по итогам 2019 г. впечатлил – в 5,3 раза увеличился показатель – до 883,4 млрд руб. Без учета эффектов от выбытия долей прибыль, относящаяся к акционерам компании, увеличилась до 245 млрд руб. или на 5,2% по сравнению с 2018 годом.

Дополнительным позитивным фактом отчетности компании за год стало существенное сокращение чистого долга на 85,3% — до 15,1 млрд руб. Несмотря на рост капзатрат на 73%, свободный денежный поток НОВАТЭКа увеличился на 18% — до 144,9 млрд руб. благодаря росту операционного денежного потока на 42%.

Мы позитивно оцениваем отчетность НОВАТЭКА. Примечательным моментом является тот факт, что НОВАТЭК заканчивает выполнение ковенант по Ямал СПГ, и уже во 2 кв. 2020 г. будет иметь возможность принять решение об увеличении доли прибыли, направляемой на дивиденды. Как ориентир, по нашему мнению, это может быть 50% от чистой прибыли по МСФО. Сейчас компания выплачивает не менее 30% от чистой прибыли (скорректированной) по МСФО. По итогам 2019 г. НОВАТЭК может выплатить 24,5 руб./акцию. А в 2020 г. ожидаем прибыль компании на уровне 284 млрд руб., 50% от этого значения дает доходность по дивидендам в 4% от вчерашнего закрытия. Конечно, это далеко не самый высокий уровень доходности в секторе, но НОВАТЭК интересен не как дивидендная бумага. Мы считаем, что у компании есть существенный потенциал для роста в долгосрочной перспективе, если оценивать его по проектам – ведь по сути, речь идет о целой серии СПГ-проектов, которые запускаются каждые несколько лет с расчетом на то, чтобы к 2030 г. производить около 75 млн т в год (на уровне текущего производства Катара). А дополнительной поддержкой будут служить собственная ресурсная база, плюс помощь государства в части налоговых льгот и создания инфраструктуры, плюс сопутствующая добыча газового конденсата, чья продажа окупает затраты на добычу и сжижение газа.

Мы рекомендуем покупать акции НОВАТЭКа с таргетом в 1544 руб./акцию, что предполагает апсайд в 38% от вчерашнего закрытия.