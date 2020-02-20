Компания показала две существенные разовые статьи: убыток от неденежной переоценки справедливой стоимости доли в Арктик СПГ 2 и прибыль от реорганизации Арктикгаза. С корректировкой на эти разовые показатели EBITDA и прибыль чуть превысили наши прогнозы и ожидания рынка. Новатэк в четверг проведет телеконференцию по результатам за квартал с участием главы компании Леонида Михельсона. Наша прогнозная цена на 12 месяцев остается равной 140 долл., что подразумевает отрицательную ожидаемую полную доходность на уровне 15%. По бумагам компании подтверждаем рекомендацию Продавать.

Падение котировок Brent на 9% г/г в 4к19 негативно сказалось на выручке от реализации жидких углеводородов. Этот фактор был отчасти компенсирован повышением крекспреда нафты и высвобождением товарных запасов. В результате общая выручка Новатэка в 4к19 снизилась на 3% г/г, до 3469 млн долл., оказавшись выше консенсус- и нашего прогноза на 3,7% и 1,9% соответственно.

В отчетности за 4к19 Новатэк отразил две значительных разовых статьи. Первая – убыток в размере 542 млн долл. от неденежной переоценки справедливой стоимости доли в Арктик СПГ 2. Переоценка условной компенсации связана с ухудшением макроэкономической конъюнктуры. Компания решила, что условная компенсация может не отражать будущие денежные потоки, поэтому некоторая ее часть подлежит списанию. Вторая разовая статья – прибыль в размере 122 млн долл. в связи с реорганизацией Арктикгаза, совместного предприятия Новатэка и Газпром нефти, о чем компании договорились ранее. Реорганизация была завершена в 4к19. С корректировкой на эти разовые показатели EBITDA в отчетном периоде увеличилась на 3% г/г, до 980 млн долл., оказавшись выше консенсус- и нашего прогноза на 2,4% и 1,5% соответственно. Помимо этого, коммерческие, общие и административные расходы выросли на 27% г/г, хотя мы ожидали повышения лишь на 8% г/г. Расходы на материалы, транспортировку и уплату налогов помимо налога на прибыль в целом соответствовали нашей оценке.

Новатэк показал значительный доход от ассоциированных компаний в размере 569 млн долл., который несколько превысил наш прогноз. Вместе с тем ниже операционного уровня компания зафиксировала более высокий, чем ожидалось, убыток по курсовым разницам на сумму 314 млн долл. (против нашей оценки в 188 млн долл.). Помимо этого, Новатэк отразил отложенную прибыль по налогу на прибыль в размере 145 млн долл. (мы не предполагали прибыль по этой статье). В итоге чистая прибыль с корректировкой на разовые статьи выросла на 61% г/г, превысив консенсус- и наш прогноз на 14% и 6% соответственно. Учитывая капиталовложения в объеме 717 млн долл., компания показала свободный денежный поток в 542 млн долл., который также превысил нашу оценку.