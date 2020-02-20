Несмотря не геополитическую напряженность, инвесторы по-прежнему готовы покупать ОФЗ. Вчера доходности снизились еще на 2-4бп, а каждый из аукционов Минфина прошел с трехкратным превышением спроса над размещаемым объемом.

Напомним, что вчера МинФин провело три первичных аукциона. Сначала разместили 20.3 млрд новой короткой серии 25083 (окт.23) со средневзвешенной доходностью 5.56%, что оказалось на уровне ближайшего бенчмарка 26215 (авг.23). Далее прошло два аукциона — в 10-летней серии 26228 (апр.30, доходность – 6.00% годовых) и ОФЗ с индексируемым номиналом 52002 (фев.28) — с лимитами в 20 и 10.7 млрд, соответственно. Ожидаемо, весь предлагаемый объем был полностью размещен министерством.

Прошедшие аукционы показали заметную смену стратегии финансового ведомства. В отличие от начала года больший акцент отведен цене посредством ограничения объема размещения. Такая стратегия вполне оправдана в условиях опережения квартального плана (в течение 5 недель осталось разместить 108 млрд), а также на ожиданиях продолжения смягчения монетарной политика Банка России. При подобной конъюнктуре министерство может позволить себе даже перевыполнить план на 1к’20 в объеме 600 млрд руб.

Также важно отметить, что новый законопроект о внесении поправок в бюджет на 2020-2022 гг., не предусматривает изменений в объемах внутренних заимствований Минфина: нетто объем составляет 1.74 трлн в 2020, 1.55 трлн в 2021 и 1.83 трлн руб. в 2022 гг.