Кривые процентных и валютно-процентных свопов зафиксировали вчера повышенный оптимизм в отношении рублевых ставок, что, вероятно, было в моменте связано с ажиотажем вокруг аукционов госбумаг и внутридневным укреплением рубля, но продолжило опираться нисходящий тренд ключевой ставки. По нашим оценкам, после февральского снижения ключевой ставки кривые продолжили закладывать в ценовые уровни высокую вероятность снижения ключевой ставки еще на 75бп (то есть уже до 5.25%) на горизонте ближайшего года.

Процентные свопы потеряли до 4бп воль кривой, доведя ставу 2-х летнего свопа до 5.50%, но сохранив наклон на сроках 2-10 лет на уровне 65 бп, близком к максимальному (92 бп в июне 2019 года). Кривая валютно-процентных свопов снизилась на 1-2бп с выраженным интересом к отрезкам 4-5 лет и устойчивому возвращению наклона 1-5лет к —44 бп. В последний раз похожий наклон кривой был зафиксирован на рубеже 2018 и 2019 гг. Однако в тот момент короткий участок кривой находился под влиянием роста ключевой ставки.

На основе недельных данных, индекс потребительских цен замедлился до 2.36% г/г по состоянию на 17 февраля. Недельный прирост цен оказался нулевым за счет существенной дефляции в продуктах питания на фоне улучшения предложения на продовольственном рынке России. Цены на свинину, курятину и плодоовощную продукцию продолжили демонстрировать нетипичную для зимнего сезона ценовую динамику.

Волатильность валютного курса может быть единственной угрозой для ценовой динамики в сложившихся условиях, однако текущие масштабы ослабления рубля не позволяют говорить об угрозе инфляции (рубль торгуется на уровнях декабря 2019). Таким образом, Банк России продолжает получать достаточно аргументов для продолжения смягчения политики даже на заседании в марте.