Данные о замедлении темпов распространения коронавируса подтверждаются, а Народный Банк Китая между тем понизил базовую кредитную ставку до 4,05% с 4,15% с целью сократить расходы на кредитование для бизнеса и поддержать экономику в непростой период.

Вместе с тем, в ближайшей перспективе на риск-аппетиты могут периодически оказывать давление статистические данные, которые будут отражать масштаб деструктивного влияния, оказанного ситуацией вокруг COVID-19, а также пересмотр прогнозов по росту экономик, в особенности в азиатском регионе. В частности, международное агентство Standard & Poor's уже понизило прогноз роста ВВП Южной Кореи на 2020 год с 2,1% до 1,6% в свете «вирусных» проблем.

Уверенности покупателям на российском рынке придают и цены на нефть, которые постепенно смещаются ближе к $60 на фоне некоторого снижения уровня тревожности в рыночных настроениях и почти десятикратного сокращения добычи энергоносителя в Ливии (до 124 тыс. барр./с.). Сегодня позднее некоторой волатильности котировкам могут придать данные Минэнерго США по недельным изменениям запасов сырой нефти и нефтепродуктов в Штатах.

Завтра, по нашему мнению, характер торгов на российском рынке может носить более осторожный характер с учетом приближения длинных выходных. Также выйдет важная статистика. В частности, под занавес торговой недели будут обнародованы январские данные по инфляции в еврозоне, предварительный производственный PMI Германии за февраль, а также информация по продажам на вторичном рынке жилья в США в январе. В России ФосАгро опубликует финансовую отчетность по МСФО за IV квартал и весь 2019 год.

По нашим оценкам, индекс Мосбиржи в пятницу может формироваться в пределах диапазона 3100-3150 пунктов.