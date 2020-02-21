Объем выручки "Фосагро" может составить 57 млрд рублей в I квартале
Результаты Фосагро почти совпали с ожиданиями аналитиков. Объем продаж Фосагро в четвертом квартале вырос на 16% в натуральном выражении, но выручка сократилась на 10%. По итогам года за счет увеличения объемов удалось нарастить продажи до 248 млрд руб. (аналитики прогнозировали 245 млрд), но из-за падения цены на продукцию и потери большой доли рынка фосфатных удобрений, составляющих основу сбыта, результат продаж оказался всего на 7% выше уровня прошлого года. Рентабельность показателя EBITDA удалось сохранить выше 30% на фоне слабого действия инфляционных факторов. Компания не объясняет подробно рост свободного денежного потока на 38%, возможно, это стало следствием разовых факторов, но привело к сокращению долговой нагрузки до умеренного уровня 1,7х EBITDA.
Менеджмент с осторожным оптимизмом оценивает динамику цен на фосфаты, надеется на рост в преддверии посевной. Мы полагаем, что в первом квартале объем выручки может составить 57 млрд руб., а EBITDA — 14 млрд руб. Реакция рынка на отчетность слабая. Ожидаем, что в текущем квартале котировки останутся в коридоре 2350-2500 руб.
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