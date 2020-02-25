FTSE объявил результаты полугодового пересмотра индексов, а также предварительные результаты корректировки веса входящих в их состав компаний. Все изменения вступают в силу после закрытия торгов 20 марта.

В российском сегменте отметим включение LSRG RX в индекс Russian All-Cap с весом 0,41%, в связи с которым мы ожидаем приток пассивных инвестиций на сумму 20 млн долл. (10,5x среднедневного оборота за последний месяц), а также исключение из индекса SFIN, которое, по нашим оценкам, повлечет за собой отток пассивных инвестиций на 16 млн долл. (151x).

Что касается веса, наиболее существенно изменится вес DSKY (+93%, до 0,44% в российском индексе), в связи с которым мы ожидаем приток пассивных инвестиций на сумму 10 млн долл. (3,8x среднедневного оборота за последний месяц), и MVID (-73%, до 0,09%, отток инвестиций на 14 млн долл. или 43x среднедневного оборота).

В абсолютном выражении значительный отток инвестиций, как мы ожидаем, произойдет из LKOH (43 млн долл., 0,3x), SBER (25 млн долл., 0,1x) и GAZP (24 млн долл., 0,1x). Однако это – результат оттока, связанного с последним траншем включения в индексы акций Саудовской Аравии, а также с включением других бумаг в рамках настоящего пересмотра. Небольшой «естественный» отток будет иметь место только в случае LKOH. В то же время в терминах количества дней оборота торгов ожидаемый отток инвестиций минимален.

Обратим внимание на то, что перечисленные изменения весов являются предварительными. Окончательные результаты будут объявлены 6 марта. До тех пор участники рынка могут направлять FTSE свои комментарии.