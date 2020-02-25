Небольшая коррекция в конце прошлой недели неожиданно переросла в масштабную распродажу, в результате которой индекс S&P обесценился на 3,35% (этот уровень уже на 5,3% ниже максимума), при этом доходность 10-летних UST опустилась на 10 б.п. до YTM 1,38% (что является многолетним минимумом, аналогичная динамика наблюдалась и в 2-летних бондах). Золото, напротив, выглядит лучше остальных активов: +7,6% с начала года, против —0,7% по S&P.

Причиной для «бегства в качество» послужила информация о том, что, несмотря на все ограничения, происходит распространение коронавируса за пределы Китая. В частности, в Ю. Корее, Италии наблюдается резкое увеличение числа инфицированных (за пределами Китая хуже всего дела обстоят в Ю. Корее, где уже 900 человек инфицировано, 9 случаев со смертельным исходом). Это вызвало опасения среди участников финансового рынка, что экономические последствия от коронавируса могут быть тяжелыми. Несмотря на небольшое число инфицированных людей по всему миру (80 тыс. чел.) в отношении к общей популяции, ограничительные меры, предпринимаемые для предотвращения распространения инфекции (которая отличается от других известных вирусов способностью долго жить вне биологического организма, долгим инкубационным периодом, что транслируется в высокую степень заражения), могут оказать существенный негативный эффект на экономическую активность по всему миру (прежде всего, потребительскую активность). Более того, экономические последствия будут тем тяжелее, чем длительнее будет эпидемия (а пока признаков ее затухания нет). Поскольку Китай занимает существенную долю в потреблении сырья (ЖРС, базовые металлы, энергия), сырьевые рынки наиболее уязвимы к действию вируса. Первым удар уже ощутил энергетический рынок: по данным СМИ, Китай сократил потребление нефти на 3-4 млн барр. в сутки, образовавшийся на рынке соответствующий избыток (пока страны ОПЕК не снизили производство) может привести к более сильному падению цены на нефть.

За исключением вчерашней распродажи рынки акций в определенной степени оторваны от реальности, полагаясь главным образом на монетарные стимулы (из-за которых ценообразование акций является функцией от объема дешевой ликвидности в финансовом секторе). Таким образом, глубина начавшейся коррекции для рынка будет определяться готовностью регуляторов (прежде всего, ФРС и ЦБ Китая) дать еще больше денег (комментарии со стороны ФРС и Д. Трампа о такой готовности обычно следуют за сильной коррекцией S&P). Однако стоит отметить, что пока участники рынка не рассчитывают на скорое смягчение политики ФРС: фьючерсы на ключевую долларовую ставку не предполагают ее снижения на ближайшем заседании (ожидания сосредоточены на июль, но помощь может потребоваться значительно раньше).