У "Яндекса" достаточно средств, более 88 млрд рублей. Капзатраты за прошлый год составили 20,5 млрд рублей, мы не ожидаем их существенного роста в ближайшем будущем. Операционный денежный поток составил 44,4 млрд рублей, это полностью покрывает потребности в финансировании капитальных и финансовых расходов. Выпуск нот предназначен для институциональных инвесторов за пределами США. Не исключаю, что часть бумаг выкупят структуры "Яндекса" или менеджмента для общекорпоративных целей. В ближайшие годы темпы роста компании будут свыше 20%, так что для консервативных игроков это может стать выгодным вложением. Рисков для "Яндекса" на локальном рынке нет.  