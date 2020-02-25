Бонды "Яндекса" могут стать выгодным вложением для консервативных инвесторов
У "Яндекса" достаточно средств, более 88 млрд рублей. Капзатраты за прошлый год составили 20,5 млрд рублей, мы не ожидаем их существенного роста в ближайшем будущем. Операционный денежный поток составил 44,4 млрд рублей, это полностью покрывает потребности в финансировании капитальных и финансовых расходов. Выпуск нот предназначен для институциональных инвесторов за пределами США. Не исключаю, что часть бумаг выкупят структуры "Яндекса" или менеджмента для общекорпоративных целей. В ближайшие годы темпы роста компании будут свыше 20%, так что для консервативных игроков это может стать выгодным вложением. Рисков для "Яндекса" на локальном рынке нет.
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