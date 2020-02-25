Это сильнейшее однодневное падение индекса Bloomberg Billionaires за всю его историю (с октября 2016). Оно связано с синхронным и глубоким падением двух ключевых биржевых индексов США: S&P 500, Dow Jones Industrial и Nasdaq, которые за одну сессию в понедельник потеряли 3,35%, 3,56%, 3,71% соответственно. На долю этих индексов приходится свыше 80% капитализации рынка США и компаний, принадлежащих богатейшим людям мира. Этим объясняется то, что больше всех потеряли люди из верхней части списка, в частности, Джефф Безос (владеет крупным пакетом акций Amazon) сократил свое богатство за понедельник на 4,8 млрд из прежних 128 млрд, которые он имел на прошлой неделе.

Остальные представители топ-500 богатейших людей планеты сократили свое состояние пропорционально падению котировок. Билл Гейтс (Microsoft), Бернар Арно (Louis Vuitton Moet Hennessy), Уоррен Баффет (Berkshire Hathaway), Марк Цукерберг (Facebook), Амансио Ортега (Zara), Ларри Пейдж (Google) потеряли на падении рынка по 2,3-4,8 млрд долларов, владея акциями или долями в бизнесе на сумму от 70 до 120 млрд долларов. Прямого ущерба их благосостоянию это не принесло.

Заметно, что в процентном отношении сильнее сократилось богатство неторгуемых на бирже брендов (например, одежды Zara), а также люксового сегмента (в том числе Louis Vuitton Moet Hennessy), что связано с особенностями расчета индекса Bloomberg Billionaires. Люксовый сегмент сильно зависит от спроса из Китая (на 40% в среднем по разным категориям). На фоне новых опасений по поводу распространения коронавируса стоимость международных компаний с экспозицией на Азию, а также личные состояния их владельцев падают в 2-2,5 раза быстрее общего рынка.

На данный момент фондовые рынки пытаются успокоиться. Фьючерсы на американские акции, хоть и слабо, но торгуются в зеленой зоне. Быстрее всего растут производные на компании из индекса Nasdaq (технологический сектор). При этом «индекс страха» VIX находится на максимумах с декабря 2018 года. Мы не исключаем новых провалов на мировых площадках. Однако пока – в рамках нормальной коррекции (не более 20% вниз от рекордных отметок февраля).

По нашему мнению, повторение крупных просадок на рынке в наибольшей степени затронет сферу промышленности, технологический сектор и производство товаров длительного пользования, в частности, автомобилей, бытовой техники и электроники, которые завязаны на производственные цепочки в Азии и наиболее чувствительны к смене экономических циклов. Потенциал падения в данных секторах на горизонте 1-2 месяцев может доходить до 25%. Соответственно акционеры таких компаний, как Google, Ford, Boeing могут терять до четверти своего состояния. Вне зоны коррекции будут находиться компании по производству товаров повседневного потребления, коммунальной сферы и финансовый сектор. Их можно рассматривать как защитные идеи на период встряски рынка. Но и они на общем негативном фоне способны генерировать нереализованные убытки для своих владельцев в пределах 10-15%.