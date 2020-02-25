Вспышка коронавируса в Южной Корее и Италии привела к сокращению рисков инвесторами. Доходности 10-летних казначейских облигаций США опустились на 20 б.п. – ниже уровня 1,40%, а форвардные кривые предполагают уже два снижения ставки ФРС до конца года. Рынки облигаций развивающихся стран пока слабо отреагировали на происходящие события, что скорее говорит об уверенности инвесторов в достаточных возможностях основных центральных банков поддерживать экономики в случае необходимости. Тем не менее достигнутое равновесие на рынках остается довольно хрупким, в ближайшие недели, скорее всего, можно предположить сохранение высокой ценовой волатильности.

На прошлой неделе рынок рублевых облигаций продолжил рост. Спрос на ОФЗ вновь был очень сильным. Минфин разместил новый выпуск 25084 (23-й год) на 20 млрд рублей при спросе в 64 млрд рублей, выпуска 26228 (30-й год) на все 20 млрд рублей при спросе в 61, выпуска 52002 (CPI-линкер, 28-й год) на все 11 млрд рублей, спрос составил 36 млрд рублей.

Инфляция продолжила снижаться. С 11 по 17 февраля инфляция была нулевой, что, по нашим подсчетам, транслируется в 2,3% год к году. Снижение продолжается, все в рамках наших ожиданий.

Мы предпочитаем занимать довольно консервативную позицию в текущей ситуации.