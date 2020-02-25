Сегодняшняя информация о повышении прогноза роста ВВП РФ в 2020 году банком Morgan Stanley выглядит достаточно неожиданно. Однако она может косвенно учитывать значительную роль в ускорении экономики, которую способны сыграть меры по повышению экономической активности в КНР и Японии. В частности стимулом для российского ВВП способны стать меры, направленные на расширение доступа иностранных инвесторов на рынок при поддержке крайне важных изменений в монетарной политике, принимаемые Пекином. Это свидетельствует о наличии сильного спроса на инвестиции в высокорискованные активы. Позитивна для экономики и новость о том, что китайские специалисты разработали вакцину против коронавируса COVID-19.

По нашим прогнозам, ВВП России в 2020 году повысится на 2-2,5% при поддержке сырьевого сегмента. Цены на нефть и металлы, как мы полагаем, продолжат отыгрывать влияние участившихся периодов оценочных дефицитов на рынке нефти и металлов, отложенное проинфляционное воздействие сверхмягкой политики ведущих мировых ЦБ в 2008-2016 гг. и усиление реакции производителей, направленной на защиту своих ключевых рынков. Наш базовый сценарий предполагает повышение цен на нефть Brent до $70 за баррель.

В то же время сдерживающим фактором для ускорения ВВП РФ остается отсутствие значимых стимулирующих мер во внутренней экономической политике российских властей. Существенной угрозой для развития процессов, связанных с повышением спроса на высокую доходность и ускорением роста развивающихся экономик, является нерыночное регулирование спроса, подобное тому, которое имело место в период кризиса сырьевого рынка 2014-2015 гг.