EBITDA и чистая прибыль близки к ожиданиям рынка. Вчера Газпром нефть отчиталась по МСФО за 4 кв. 2019 г. Выручка снизилась на 7,3% год к году и на 6,5% квартал к кварталу до 614 млрд руб. (9,63 млрд долл.), на 1,3% выше консенсусного прогноза. Показатель EBITDA (рассчитанный как OIBDA, то есть сумма операционной прибыли и амортизации) снизился на 5,4% год к году и на 17% квартал к кварталу до 138 млрд руб. (2,16 млрд долл.), практически совпав с рыночным прогнозом. В долларовом выражении EBITDA уменьшилась на 1,3% год к году и на 16% квартал к кварталу. Рентабельность по EBITDA выросла на 0,4 п.п. год к году и снизилась на 2,9 п.п. квартал к кварталу до 22,4%. Чистая прибыль выросла на 2,9% год к году и снизилась на 24% квартал к кварталу до 80 млрд руб. (1,26 млрд долл.), на 1,5% выше рыночного прогноза. Чистая рентабельность выросла на 1,3 п.п. год к году и уменьшилась на 2,9 п.п. квартал к кварталу до 13,1%.

Неблагоприятная экономика переработки и снижение добычи сказались на результатах 4 кв. В 4 кв. 2019 г. добыча нефти и жидких УВ снизилась на 4,9% квартал к кварталу до 15,61 млн т, в основном из-за снижения добычи на месторождениях Ноябрьскнефтегаза – преимущественно как следствие исполнения квот по соглашению ОПЕК+. Переработка также снизилась квартал к кварталу – на 6,3% до 10,39 млн т. По данным компании, в 4 кв. 2019 г. продолжалось снижение чистой экспортной цены (нетбэка) нефтепродуктов. Если во 2 кв. нетбэк переработки был близок к 50 долл./барр, то в 4 кв. он был немного выше 40 долл./барр., незначительно выше экспортного нетбэка по нефти. Операционный денежный поток (ОДП) вырос на 2,0% год к году и снизился на 5,4% квартал к кварталу до 149 млрд руб. (2,33 млрд долл.) отчасти благодаря позитивному эффекту от уменьшения оборотного капитала. До учета влияния оборотного капитала ОДП сократился на 1,3% год к году и на 17% квартал к кварталу до 123 млрд руб. (1,93 млрд долл.). Капзатраты выросли на 25% год к году и на 21% квартал к кварталу до 147 млрд руб. (2,31 млрд долл.). Как следствие роста капзатрат, СДП упал на 95% год к году и на 96% квартал к кварталу до 1,3 млрд руб. (0,02 млрд долл.).

Чистый долг вырос на 23% квартал к кварталу, его отношение к EBITDA 2019 г. остается низким – 0,8. Небольшой СДП, сгенерированный в 4 кв., и выплата промежуточных дивидендов в 4 кв. в общем размере 86 млрд руб. привели к росту чистого долга. Общий долг компании снизился на 1,2% квартал к кварталу до 715 млрд руб. (2,72 млрд долл.). Краткосрочный долг, наоборот, более чем удвоился в течение квартала, достигнув 30,2 млрд руб. (0,49 млрд долл.), однако составлял всего лишь 4,2% от общего. Чистый долг вырос за квартал на 23% до 498 руб. (8,04 млрд долл.) – на 6% ниже, чем на конец 2018 г. Вследствие этого, а также снижения EBITDA год к году в 4 кв., отношение чистого долга к 12-месячной EBITDA заметно выросло – с 0,56 на конец 3 кв. до 0,79 на конец 2019 г. С другой стороны, оно несколько меньше, чем год назад (0,83), и находится на комфортном для компании уровне. В связи с ростом коэффициента дивидендных выплат до 50% начиная со 2 п/г 2020 г. в соответствии с общей дивидендной политикой Газпрома для своих дочерних компаний, мы не ожидаем значительного снижения показателя Чистый долг/12-месячная EBITDA в 2020 г. и допускаем его рост до уровня, близкого к 1,0. Евробонды компании SIBNEF ’22 (YTM 2,44%) и SIBNEF ’23 (YTM 2,60%), предлагая премии около 15–20 б.п., являются более доходными альтернативами близким по дюрации выпускам Газпрома.