В ходе двух аукционов было размещено облигаций номинальной стоимостью 11 млрд руб. Значительный объем 29-го и 30-го выпусков КОБР все еще остается неразмещенным. В целом результаты вчерашних аукционов были вполне ожидаемыми, это связано как с текущей ситуацией с ликвидностью, так и с глобальным трендом бегства в качество. Так, после налоговых платежей в начале недели в банковской системе практически не осталось избытка ликвидности, уровень корсчетов банков в ЦБ сейчас ниже необходимого для выполнения регуляторных требований. В связи с нехваткой средств на корсчетах выросли ставки МБК, в настоящее время размещение средств на межбанковском рынке может оказаться более высокодоходной операцией, чем вложение в КОБР. Повышенный уровень ставок может сохраниться и в начале следующей недели. Глобальный же тренд бегства в качество уже привел к ослаблению рубля, риски дальнейшего ослабления также остаются, и в этих условиях банки могут избегать «запирания» свободных средств даже на срок 2–3 месяца.

ЦБ зарегистрировал два новых выпуска КОБР

Были зарегистрированы 32-я и 33-я серии с началом размещения в середине апреля и мая соответственно. Их объем остался неизменным – 700 млрд руб. Вполне возможно, что этого может оказаться недостаточно для стерилизации избыточной ликвидности: сейчас правительство рассматривает поправки к бюджету, предусматривающие среди прочего увеличение расходной части бюджета. С учетом излишне оптимистичных оценок, на которых основывается прогноз доходов бюджета, высоки риски, что федеральный бюджет в этом году будет исполнен с дефицитом. Интервенции же на валютном рынке в рамках исполнения бюджетного правила обеспечат приток в банковскую систему нестерилизованной ликвидности.