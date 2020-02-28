"Евраз" увеличит дивидендные выплаты по сравнению с 1 п/г 2019 г. Совет директоров рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды в размере 0,4 долл./акция (текущая дивидендная доходность равна 9%). Выплата составит 581 млн долл. (около 76% от свободного денежного потока). Дата фиксации реестра – 6 марта, выплата – 27 марта). Высокие дивидендные выплаты могут оказать некоторую поддержку котировкам акций компании в условиях падения финансовых рынков