Высокие дивидендные выплаты "Евраза" окажут поддержку котировкам акций компании
"Евраз" увеличит дивидендные выплаты по сравнению с 1 п/г 2019 г. Совет директоров рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды в размере 0,4 долл./акция (текущая дивидендная доходность равна 9%). Выплата составит 581 млн долл. (около 76% от свободного денежного потока). Дата фиксации реестра – 6 марта, выплата – 27 марта). Высокие дивидендные выплаты могут оказать некоторую поддержку котировкам акций компании в условиях падения финансовых рынков
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