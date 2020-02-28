Со II квартала темпы роста цен начнут восстанавливаться и к концу года приблизятся к 3%
За неделю, завершившуюся 25 февраля, потребительские цены в России не изменились. Нулевая инфляция была зафиксирована вторую неделю подряд. Таким образом, с начала февраля цены выросли на 0,2%. Среднесуточная инфляция за отчетный период составила 0,05%, что примерно соответствует уровню предыдущей недели.
По-видимому, помесячный рост потребительских цен в феврале достигнет 0,3%, и, следовательно, годовая инфляция по итогам месяца замедлится до 2,3%. Мы ожидаем, что с 2К20 темпы роста цен постепенно начнут восстанавливаться и к концу года приблизятся к 3%.
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