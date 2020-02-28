В пятницу российский рынок акций возобновил падение на фоне активной коррекции на внешних рынках, вызванной опасениями выхода из-под контроля коронавируса и связанной с этим потенциальной глобальной рецессии. При этом российский рынок демонстрирует более глубокое снижение, нежели западные аналоги, что может быть связано с рядом факторов.

Во-первых, развивающиеся рынки обычно демонстрируют более выраженную динамику снижения в бегства из риска, и, напротив, более уверенный рост – в периоды глобального подъема риск-аппетитов. Во-вторых, на степень наблюдаемого снижения российского рынка влияет падение цен на нефть. Цена барреля Brent сегодня уже пробивала вниз психологическую отметку в $50 и может пойти ниже, в направлении $48.

В-третьих, медвежьи настроения на нашем рынке заметно усиливает напряженность геополитического фона, связанная как с эскалацией ситуации в сирийском Идлибе, где происходят масштабные боевые действия, способные усилить градус наметившейся конфронтации между Москвой и Анкарой, так и с активизацией санкционной риторики Запада. В частности, по данным СМИ, в Брюсселе рассматривают возможность введения санкций в отношении ряда структур РФ и Китая за их якобы враждебную киберактивность, а политики в Вашингтоне между тем снова говорят об угрозе внешнего вмешательства в выборы президента США.

С учетом того, что информационный фон вокруг негатива вокруг COVID-19 сохраняется негативным, а котировки нефти и мировые биржи крепко погружены в красную зону, мы ожидаем сохранения понижательного движения российских индексов. По нашим оценкам, индекс Мосбиржи может завершить день в пределах 2740-2800 пунктов, РТС – 1270-1320 п.