Худшая неделя на мировых фондовых площадках с 2008 года продолжается на фоне сохраняющегося давления, вызванного распространением коронавируса в мире. Число заболевших в Южной Корее превысило 2000, в Италии — 650, в Японии и Иране — 200. Внимание инвесторов теперь сосредоточено на влиянии вируса на экономику США. Инвесторы продолжают ждать помощи от ФРС. Консенсус уверен, что ставка будет снижена как минимум, на 0,25% уже на заседании 18 марта.

Азиатские фондовые площадки закрылись снижением. Японский индекс Nikkei и шанхайский CSI упали больше чем на 3,5%. Гонконгский Hang Seng опустился на 2,4%. Европейские площадки с начала дня теряют больше 4%.

Спрос на безопасные активы сохраняется. Облигации растут в цене. Ставка по десятилетним облигациям США обновляет исторический минимум и опускается ниже 1,20%. Золото торгуется выше $1620 за унцию, однако испытывает давление рисков, связанных со снижением промышленного спроса на драгоценные металлы. Нефть марки Brent в начале европейской сессии опустилась ниже минимума 2018 года и находится на уровне $50. Таким образом, аппетит к риску сегодня слабый. Ожидаем, что перед выходными при преобладании текущих настроений инвесторы будут склонны закрывать позиции, поэтому ждем сохранения высокой волатильности и снижения индекса S&P500 до 2950 пунктов.

Из макростатистики сегодня стоит обратить внимание на данные о личном потреблении в январе и о доверии потребителей за февраль. Ожидается продолжение роста личных доходов и расходов, что может снизить опасения о замедлении экономики. Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление за январь может повыситься до 1,7% г/г, но останется ниже 2%, что не мешает ФРС снижать ставку. Консенсус предполагает сохранение темпов роста ВВП на уровне 2,1%. Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета за февраль может отразить влияние коронавируса. Между тем консенсус предполагает сохранение индекса на высоком уровне 92,6. Таким образом, макростатистика может уменьшить градус паники.

Индекс настроений от Freedom Finance остается под давлением и находится на уровне 13 из 100, что отражает беспокойство по поводу негативных экономических последствий эпидемии вируса.

Техническая картина по S&P500 свидетельствует о сохраняющейся силе «медвежьих» настроений, что подтверждается высокими объемами торгов последних дней. В то же время индекс RSI показывает признаки перекупленности, достигнув минимумов конца 2018 года, поэтому шансы на то, что продавцы возьмут паузу повышаются. Показанная индексами за пять торговых дней скорость падения довольно редка. Последний раз подобное наблюдалось в 2016-м и в 2011 годах. После столь резких падений восстановление до ранее достигнутых пиков может занять месяцы, но приостановка негативной динамики или краткосрочный отскок вверх уже назрели. Потенциальными уровнями поддержки могут выступить максимумы 2018 года на уровне в 2950, после чего индекс S&P500 может попытаться вернуться к 200-дневной в районе 3045 пунктов.