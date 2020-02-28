Российский фондовый рынок в первой половине февраля удерживался в “боковике” с попытками подняться выше, после чего перешел в пике вслед за мировыми биржами. Основной причиной продаж стало стремительное распространение коронавируса, очаги которого теперь наблюдаются в азиатских и европейских странах, а первый случай заболевания был зафиксирован и в США. Рублевый индекс Мосбиржи завершает февраль падением чуть более чем на 9%. Долларовый РТС обвалился более чем на 14%, ощутив дополнительное давление из-за ослабления рубля.

На мировых фондовых площадках в конце февраля также наблюдались панические распродажи, заставляющие вспомнить мировой финансовый кризис 2008 года. Такие гиганты как Apple предупреждают о неспособности выполнить планы по продажам как минимум в текущем квартале. Таким образом, вирус уже начинает сказываться в том числе на западном корпоративном секторе, не говоря о простое предприятий в самом Китае и нарушении глобальных цепей поставок.

Рубль в феврале придерживался общего нисходящего тренда, присущего рискованным активам. Пара доллар/рубль за месяц подскочила на 5,5%, до максимума с января 2019 года, в район 67,50 руб. Пара евро/рубль поднялась на 5%, до пика с марта 2019 года 74,52 руб. ЦБ РФ на очередном заседании в начале месяца снизил процентную ставку с 6,25% до 6%, хотя на рынке не исключали ее сохранения на прежнем уровне.

Цены на нефть в первой половине февраля пытались отступить от локальных минимумов, но затем перешли к падению вместе с остальными рискованными активами. ОПЕК+ решила не проводить экстренного заседания для поддержки рынка. Кроме того, стали очевидными явные разногласия в позициях Саудовской Аравии и России по вопросу дополнительного сокращения нефтедобычи в сложившихся условиях. В РФ не поддерживают усиление мер по поддержке рынка, на котором заговорили о возможном прекращении сотрудничества страны с ОПЕК. Фьючерсы на нефть Brent завершают февраль обвалом почти на 14,5%, у 50 долл., а цены на нефть WTI – падением на 12,3%, чуть выше 45 долл. Котировки обоих сортов достигли минимумов с декабря 2018 года.

Чего ожидать? – Март будет сложный, но интересный

Технические факторы

С технической точки зрения рублевый и долларовый индексы вступают в март, находясь у важных среднесрочных поддержек. С учетом стремительности падения последних дней имеет смысл посмотреть на месячные графики (так как цели снижения на недельных уже были достигнуты). Ближайшими поддержками для индексов Мосбиржи и РТС выступают районы средних полос Боллинджера 2625 и 1275 пунктов соответственно. Пробой указанных отметок откроет среднесрочные перспективы падения к 2155 и 1030 пунктам – к минимумам с 2018 года. В текущих панических условиях нельзя исключать даже столь пессимистичного сценария. Важными сопротивлениями выступают отметки 2870 и 1400 пунктов – при их преодолении не исключен отскок к 3000 и 1500 пунктам.

Валютные пары в феврале сломали среднесрочные нисходящие тренды, что открывает им новые перспективы роста. Доллар при закреплении выше 67,2 руб. (район важных сопротивлений 2019 года) может взять курс на 68,50-70 руб. Отскок ниже, напротив, мог бы спровоцировать коррекцию к 65,50 руб. (до пробоя данной отметки основной тренд остается бычьим). Евро при закреплении выше 74,50 руб. (также район сопротивлений 2019 года) может стремиться к 77,50 руб. и выше. Целями коррекционного снижения от текущих отметок стал бы район 71,50 руб. (также индикатор дальнейшего среднесрочного тренда).

Нефтяные цены после пробоя важных среднесрочных поддержек (52 долл. и 48 долл. для Brent и WTI) без появления новых веских драйверов повышения могут стремиться к минимумам 2018 года (44,95 долл. и 42,36 долл.). Впрочем, международный сорт еще пробует устоять выше 50 долл., а американский – выше 45 долл. Ближайшими сопротивлениями для цен выступают уровни 52 долл и 48 долл. – при их пробое можно ожидать отскока к 56 долл. и 50,50 долл., но лишь в рамках коррекции к основному нисходящему тренду.

Фундаментальные факторы

С фундаментальной точки зрения в марте на мировых фондовых и сырьевых площадках сохраняются высокие риски развития продаж (хотя не стоит забывать и об увеличивающихся шансах технического отскока ввиду перепроданности). Говорить о пике заболеваний коронавирусом не приходится, скорее наоборот, в первый месяц весны болезнь, вероятно, охватит еще больше стран и таким образом окажет негативное влияние на мировую экономику.

Нефтяные цены могут получить локальную поддержку в случае дополнительного сокращения нефтедобычи ОПЕК+ по итогам заседания 6 марта. В текущих условиях, однако, данный фактор вряд ли станет определяющим и должен будет сопровождаться общим увеличением аппетита к риску, чтобы спровоцировать значимое восстановление котировок.

В следующем месяце пройдут заседания ЕЦБ (12 марта), ФРС (18 марта), ЦБ РФ (20 марта). Основное внимание, вероятно, будет направлено на американский регулятор. В сложившихся условиях от ФРС уже ждут вплоть до трех снижений процентных ставок в текущем году, но эффект от подобных мер в случае пандемии, скорее всего, будет ограниченным. Так или иначе, когда инвесторы устанут от продаж и захотят увести рынки в фазу коррекционного роста, любой фактор будет восприниматься с оптимизмом.

В целом март ожидается непростым, но интересным месяцем. Вряд ли инвесторы будут столь пессимистичны, чтобы в определенный момент не попытаться увести индексы и другие рискованные активы от достигнутых минимумов. Моменты коррекции могут стать для “быков” отличным шансом получить некоторую прибыль. Но раньше времени надеяться на отскок не стоит – рынки крайне волатильны и всерьез напуганы мрачными экономическими перспективами.



