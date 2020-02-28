Интер РАО отчиталось близко к ожиданиям. Рост выручки составил 7%. Это обусловлено преимущественно вводом в эксплуатацию объектов в Калининградской области, Башкирии, ростом тарифов на мощность и среднеотпускных цен. Драйвером роста выручки стал сегмент генерации, прирост составил около 10 млрд рублей. Операционные расходы остались под контролем, они выросли медленнее выручки. Рентабельность показателя EBITDA увеличилась до 13%. Это стало драйвером роста прибыли, которая выросла на 14%, до 81,9 млрд руб.

Мы ожидаем, что Интер РАО выплатит 25% консолидированной прибыли, что соответствует приблизительно 19 коп. на акцию. Дивидендная доходность не является драйвером роста. Отсутствие реакции игроков на отчетность объяснимо нервозной ситуации на рынке. Ситуация с вирусом в Китае, по мнению менеджмента, слабо влияет на показатели. Объем экспорта составляет около 3 млрд кВт*ч в год, это 2% от всей производимой энергии. В будущем экспорт может сокращаться на фоне увеличения производства в Китае и отсутствия арбитражных возможностей. Мы не ожидаем, что крупные инвестдома пересмотрят цели (потенциал роста около 50% на горизонте 12 месяцев), Интер РАО одна из самых «дешевых» бумаг на рынке по основным мультипликаторам.