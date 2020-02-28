Текущее отклонение EUR/RUB от целевого недельного диапазона в 60,9-70,9 рубля за евро, определенного статистикой краткосрочной волатильности, является близким к беспрецедентному. C учетом курса евро к рублю в 74 на середину дня, вероятность такого отклонения на основе данных с 1997 года составляет всего 1%. Рубль значительно «перепродан», на этом фоне и в отсутствие «свежих» драйверов для «медвежьей» динамики российских рынков, на фоне рыночных слухов о планах ОПЕК+ по сокращению объема предложения нефти на 1 млн баррелей, полагаю, что в краткосрочном периоде, рынок и курс рубля к евро будут восстанавливаться сегодня во второй половине дня от минимумов пятницы, составляющих 2744,18 пункта и 74,71 рубля за евро.

Однако, учитывая, что пробит вверх недельный тренд EUR/RUB, сформированный в середине 2018 года, рынку будет сложно, в краткосрочном периоде, восстановиться быстро. На следующей неделе преобладают шансы нового раунда снижения курса рубля к евро с целевым диапазоном в 71,7-76 рублей. Впрочем, риски данного прогноза учитывая высокую волатильность рынка являются повышенными.