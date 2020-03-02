Российский рынок акций сегодня утром на открытии вырос на 3% на фоне стимулов со стороны мировых центробанков – участники рынка закладывают в котировки понижение процентных ставок на 50 б. п. ФРС США на заседании в марте.

Вопрос сейчас лишь в том, насколько стимулы смогут обеспечить сильный и устойчивый рост рынков в тот период, когда закрыто производство, страдает глобальная цепочка поставок, а запасы находятся на низких уровнях?

Мы ожидаем, что волатильность на рынках сохранится на этой неделе, мы не исключаем и дальнейшего снижения рынков на фоне продолжения распространения эпидемии за пределами Китая. Геополитическая ситуация в Сирии и напряженность в отношениях между Россией и Турцией, а также нарастание кризиса на границе Турции с ЕС усиливает неопределенность.