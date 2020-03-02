Сегмент ОФЗ показал одну из самых слабых сессий за последние 2 года. После наименее успешного с апреля 2019 года первичного аукциона ОФЗ, который прошел в среду, в пятницу доходности российского суверенного долга продемонстрировали рост до +36 бп, наибольшее давление прошлось на дальний участок кривой (+25 бп / +36 бп). Объем торгов поставил новый рекорд с начала года, составив 69 млрд руб., что почти в 2.5 раза больше среднедневного значения за последний год.

Текущая неделя для сегмента ОФЗ также обещает быть непростой. Однако стабилизация курса рубля и резко возросшая вероятность снижения процентных ставок со стороны западных регуляторов могут поддержать рынок ОФЗ и ограничить дальнейший рост доходностей.



