Стабилизация курса рубля может поддержать рынок ОФЗ на этой неделе
Сегмент ОФЗ показал одну из самых слабых сессий за последние 2 года. После наименее успешного с апреля 2019 года первичного аукциона ОФЗ, который прошел в среду, в пятницу доходности российского суверенного долга продемонстрировали рост до +36 бп, наибольшее давление прошлось на дальний участок кривой (+25 бп / +36 бп). Объем торгов поставил новый рекорд с начала года, составив 69 млрд руб., что почти в 2.5 раза больше среднедневного значения за последний год.
Текущая неделя для сегмента ОФЗ также обещает быть непростой. Однако стабилизация курса рубля и резко возросшая вероятность снижения процентных ставок со стороны западных регуляторов могут поддержать рынок ОФЗ и ограничить дальнейший рост доходностей.
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