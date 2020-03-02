Нефтяные котировки в утренние часы восстанавливаются вместе с прочими рисковыми активами. Ожидания стимулов от центральных банков поддерживают настроения на глобальных площадках, что позволяет рисковым активам восстановить часть потерянных на прошлой неделе позиций. Кроме того, дополнительную поддержку нефтяным контрактам оказывает приближение встречи ОПЕК+, запланированной на 5-6 марта. Участники рынка надеются на пересмотр параметров действующей сделки в сторону более глубокого сокращения нефтедобычи после того, как Саудовская Аравия предложила странам ОПЕК+ сократить добычу еще на 1 mbd.

Кроме того, президент РФ В. Путин отметил готовность страны сотрудничать с ОПЕК+, несмотря на то, что Россию устраивают текущие цены на нефть. На наш взгляд, усиление сокращения нефтедобычи действительно способно оказать поддержку нефтяным котировкам. При этом вряд ли стоит ожидать быстрого возврата цен на нефть к уровням в районе $60/bbl пока неопределенность по распространению коронавируса остается в центре внимания инвесторов.