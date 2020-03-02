Детский мир – самая быстрорастущая российская публичная компания сектора непродовольственного ретейла. Драйвером роста стал интернет-сегмент, продажи в котором увеличились более чем на 60% – до 5,8 млрд рублей в 4 квартале и до 14,5 млрд рублей за год. Офлайн-сегмент тоже демонстрирует высокий темп роста за счет открытия магазинов том числе, за рубежом. Рентабельность показателя EBITDA удержалась на уровне 13,5%, поскольку благодаря низкой инфляции удалось удержать контроль над расходами. Доля общехозяйственных расходов сократилась на 1 п.п. за счет программы повышения эффективности. Динамика сопоставимых продаж положительная, причем увеличился трафик почти на 8% в России и на 35% в Казахстане. Это важнейший драйвер роста выручки в офлайн-сегменте.

Мы полагаем, что положительная динамика трафика позволит компании принимать решения по активному развитию сети. В этом году Детский мир откроет 2000 магазинов небольшого формата (+300 тыс. кв. м. к существующим 843 тыс.). Таким образом, 2021 год, когда магазины заработают, может стать прорывным по выручке. Новые магазины добавят не менее 6 млрд руб. выручки в квартал.

По итогам 2020 года выручка Детского мира может составить свыше 144 млрд рублей, EBITDA – 19 млрд рублей, прибыль – 8,6 млрд рублей. Сохраняем рекомендацию «покупать», цель – 130 руб. на горизонте 6 месяцев без учета дивидендов.