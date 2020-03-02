Мировые фондовые площадки стабилизируются после худшей за почти 11 лет недели в ожидании монетарных стимулов в ответ на угрозу коронавируса. За выходные вирус COVID-19 был диагностирован у жителей 60 стран, общее количество зараженных достигло 89 тыс.

Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Китае за февраль рухнул до 35,7 пункта из-за негативного влияния коронавируса. Тем не менее считается, что худшее для китайской экономики уже позади, а далее последует плавное оживление активности и восстановление макропоказателей. Председатель ФРС Джером Пауэлл выступил с незапланированным заявлением, в котором просигнализировал о готовности монетарных властей смягчить денежно-кредитную политику. Инвесторы позитивно восприняли эту новость.

Азиатские фондовые площадки торгуются в зеленой зоне. Китайский CSI прибавляет более 3%, японский Nikkei вырос на 1% на фоне заявления главы Банка Японии о готовности поддержать экономику и фондовый рынок. Гонконгский Hang Seng поднялся на 0,5%. Европейские площадки открылись ростом на 1%.

Спрос на безопасные активы при этом не демонстрирует значительного ослабления. Облигации продолжают расти в цене. Ставка по десятилетним казначейским облигациям США обновила очередной исторический минимум и опустилась ниже 1,10%. Золото опустилось в цене до $1600 за унцию. Brent восстановилась до $51 за баррель на фоне проявленной ОПЕК+ готовности к сокращению добычи. Таким образом, аппетит к риску сегодня восстанавливается. Ожидаем, что индекс S&P500 в ходе предстоящих торгов попытается отскочить в район 2980-3000 пунктов.

Из макростатистики сегодня стоит обратить внимание на данные индекса деловой активности в производственном секторе США (PMI) от ISM, который, как ожидается, опустится до 50,4, однако останется в положительной зоне выше 50. Эта публикация способна ослабить опасения по поводу ситуации в экономике.

Техническая картина по S&P500 свидетельствует о перепроданности индекса в текущем моменте, что может означать остановку падения. Индекс RSI достиг минимумов конца 2018 года, опустившись ниже 20, поэтому вероятность отступления «медведей» повышается. После подобных падений восстановление до ранее достигнутых пиков может занимать месяцы, но остановка в падении или краткосрочный отскок вверх уже назрели. Похоже, что уровень 2950 пунктов выступил для S&P500 поддержкой. Индекс может попробовать добраться до 200-дневной в районе 3045 пунктов.