Из-за эпидемии коронавируса Starbucks ухудшила прогноз продаж в Китае на второй финансовый квартал, начавшийся в феврале 2020-го. Компания ожидает падения доходов в КНР на $400-430 млн из-за вынужденного закрытия магазинов и общего снижения трафика. По сообщению компании, в начале февраля на пике эпидемии было закрыто почти 80% ресторанов сети в Китае. Кроме того, компании придется отложить открытие некоторых точек в 2020 году до 2021 года.

На КНР приходится около 10% общей выручки Starbucks. Следовательно, мы ожидаем, что общая выручка во втором квартале может упасть не меньше чем на 4%. Учитывая, что эпидемия распространяется и в других странах, глобальный эффект может оказаться еще хуже. Кроме того, Китай является одним из главных драйверов развития в стратегии компании.

К примеру, из всех запланированных к открытию в 2020 году ресторанов, около 200 должны были заработать в Китае. Так что перспективы развития Starbucks в этом году ухудшаются. Акции сети могут оставаться под давлением вблизи текущих уровней с риском снижения до $70 при ухудшении ситуации в ближайшие недели и месяцы, пока продолжается распространение вируса в мире. Долгосрочно же бизнес компании остается устойчивым, поэтому, когда паника уляжется, котировки могут восстановиться до $85-87.



