Один из мировых лидеров индустрии развлечений Disney продемонстрировал уверенные результаты за четвертый квартал 2019 года, но смена CEO и общая коррекция на фондовых площадках привела к снижению акций, что открывает интересную возможность приобрести качественный актив по привлекательной цене.

4 февраля компания отчиталась за четвертый квартал 2019-го скорректированной прибылью на акцию в размере $1,53, что превысило консенсус аналитиков $1,46, но оказалось меньше результата аналогичного периода прошлого года $1,84. На маржинальность бизнеса оказывают давление затраты на создание оригинального контента для стримингового сервиса Disney+. Однако эти инвестиции оправданы стратегией по развитию на новом привлекательном рынке. В фокусе внимания находились показатели количества подписчиков Disney+, и они превзошли ожидания: на конец 2019 года это число достигло 26,5 млн, тогда как самый оптимистичный прогноз предполагал результат 25 млн. В январе база подписчиков Disney+ достигла 28,6 млн. Таким образом, компания продолжает делать стриминговый сервис Disney+ основной частью своего бизнеса и активно работает над глобальной экспансией. Компания объявила, что 24 марта состоится запуск сервиса в странах Европы, а 29 марта – в Индии. Мы позитивно оцениваем темпы роста количества подписчиков и считаем, что будущий темп роста на международном уровне приятно удивит инвесторов.

26 февраля Disney неожиданно объявила об уходе с поста генерального директора Боба Айгера. Новым гендиректором станет Боб Чапек, который ранее возглавлял направление парков развлечений и потребительских продуктов и работает в Disney уже 27 лет. В результате перестановок в составе руководства акции Disney находились под давлением, однако мы считаем перемены в составе топ-менеджмента неизбежными и оцениваем кандидатуру Боба Чапека как оптимальную для реализации стратегии цифровой трансформации медиаимперии Disney.

Долгосрочные перспективы компании по развитию стриминга позволят ей эффективно конкурировать с Netflix за счет большей лояльности аудитории. Финансово Disney остается устойчивой и стабильной компанией с маржей чистой прибыли больше 10% и ROE на уровне 9%. Долговая нагрузка также не вызывает опасений. Отношение чистого долга к операционной прибыли не превышает 3.

Disney остается стабильной растущей компанией, что может привлечь инвесторов в условиях повышенной волатильности на рынках вследствие вспышки коронавируса. Наша долгосрочная целевая цена по бумагам компании составляет $164. На горизонте двух-трех месяцев ожидаем отскока бумаг после прошедшего падения до $130-135.