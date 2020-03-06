Российский рынок акций завершает первую торговую неделю марта снижением к значениям вблизи 2700 пунктов по индексу Мосбиржи. Таким образом наш рынок откатился к уровням середины октября 2019 года. Коронавирусный risk off на зарубежных биржах и уход нефтяных цен к $48 вкупе с приближением длинных выходных сформировали сильный медвежий импульс в конце недели.

По нашему мнению, на будущей неделе российский рынок акций продолжит оставаться в плену у «вирусных» страхов и нефтяной волатильности. Экстренная монетарная поддержка со стороны ФРС и мягкость других регуляторов затмевается стремительным распространением COVID-19 за пределами КНР, а также ухудшающимися макроэкономическими прогнозами и статистикой. Поддержка со стороны нефтеэкспортеров в виде сокращения добычи тоже отнюдь не гарантирует стабильного формирования нефтяных цен выше $50 в обозримой перспективе.

В понедельник, 9 марта, торги на Мосбирже проводиться не будут, а во вторник российский рынок будет отыгрывать динамику внешних площадок и статистики понедельника. Из данных этого дня на рыночных настроениях могут сказаться показатели ВВП Японии за 4 кв. 2019 года и объем промышленного производства Германии в январе. 10 марта, когда российский рынок начнет торги, из важных статданных отметим ВВП еврозоны за 4кв. 2019 года.

В среду будут опубликованы изменения запасов сырой нефти в США за неделю от Минэнерго, большой блок данных по Великобритании, информация об инфляции в США в феврале. В четверг инвесторы смогут оценить показатель объема промышленного производства в еврозоне в январе. В этот же день ЕЦБ примет решение по процентной ставке и сделает заявление по монетарной политике. В пятницу обратим внимание на опережающий мартовский индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета. Из корпоративных событий на предстоящей неделе отметим публикацию финансовых отчетностей по МСФО за 2019 года Алросы, Лукойла, Черкизова, Юнипро, TCS Group, Банка Санкт-Петербург, ЛСР и ТГК-1.

По нашим оценкам, амплитуда движения индекса Мосбиржи на следующей неделе сохранится высокой, волатильность может носить экстремальный характер, прогнозный диапазон на неделю – 2680-2830 пунктов.



