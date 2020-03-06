На фоне обвала западных площадок (США: —10,5%, Германия: —16,2%, Япония: —13,7% c уровней января 2020 года) индекс Шанхайской биржи находится вблизи максимумов последних двух лет (3035 пунктов), а Shenzhen Component так высоко (11711 пунктов) не торговался с января 2016 года. Рынки разогреты внутренним спросом со стороны китайских инвесторов, реагирующим на отмену мер для борьбы с коронавирусом. По покупкам лидирует сегмент акций технологичных компаний, ориентированных на развитие 5G-cетей, а также облигации, номинированные в юанях. Повышенный спрос на долговые бумаги вызвал падение доходности госбондов до минимальных за последние 18 лет отметок – 2,7% по 10-летним облигациям.

Китайский рынок в первом приближении выглядит защитной гаванью от внешних потрясений. Однако стоит отметить, что рост индексов происходит на фоне значительного увеличения спекулятивного капитала. Оборот на торгах акциями в Шанхае и Шэньчжэне достиг триллиона юаней. Это максимальный уровень за последние четыре года, и операторы торгов сообщают о резком скачке числа сделок с кредитным «плечом».

Мы видели похожую картину на китайских площадках в 2015 году, и тогдашнее ралли завершилось резким обвалом на 45% всего за одну торговую неделю. Мы призываем инвесторов воздержаться от вложений в ETF, ориентированные на акции внутреннего китайского рынка, а также ограничить количество сделок в инструментах, зависимых от положения юаня.