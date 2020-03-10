В конце прошлой недели РусГидро (HYDR RX – без рекомендации) опубликовало слабые финансовые результаты за 4 кв. и весь 2019 г. по МСФО, которые оказались хуже ожиданий рынка в части EBITDA. Совокупная выручка (без учета субсидий) в 4 кв. прибавила 8,7%, достигнув 108,4 млрд руб., за счет существенного (плюс 13,4% без Богучанской ГЭС) роста выработки, тогда как ценовая динамика оставалась негативной. По итогам всего года выручка увеличилась 2,2% до 366,6 млрд руб. благодаря высоким ценами РСВ в 1 п/г, тогда как выработка снизилась на 3,0%. Выручка от продажи электроэнергии за год осталась приблизительно на уровне годичной давности (242,9 млрд руб.), тогда как выручка от продажи мощности выросла на 9,9% до 48,2 млрд руб. на фоне индексации цен. EBITDA потеряла 11,1%, составив 97,5 млрд руб., из-за роста топливных расходов для дальневосточных активов, расходов на оплату труда и услуг третьих лиц (относится преимущественно к субгруппе «РАО ЕС Востока»). В результате рентабельность по EBITDA снизилась на 4,0 п.п. до 26,6%. В 4 кв. были введены в эксплуатацию Сахалинская ГРЭС-2 и Зарамагская ГЭС-1, что повлекло за собой списания на 60,1 млрд руб. против 29,6 млрд руб. годом ранее. В связи с этим чистая прибыль сократилась до 0,6 млрд руб. с 31,6 млрд руб.

С текущего года списания начнут сокращаться, что позволит наращивать дивиденды. В 2020 г. компания ожидает выработку электроэнергии на уровне 138–143 тыс. ГВтч, то есть она может оказаться ниже прошлогодних значений (142,8 тыс. ГВтч), хотя уровень наполнения водохранилищ в 1 кв. нынешнего года заметно выше значений 1 кв. 2019 г. РусГидро сообщила, что списания в 2019 г. достигли своего пика. В 2020 г. компания планирует ввести в эксплуатацию ТЭЦ в Советской Гавани, после чего масштабные списания должны сойти на нет. Также позитивным для финансовых результатов будет введение долгосрочных тарифов по дальневосточным активам. Вкупе с уменьшением списаний это позволит компании заметно нарастить дивидендные выплаты по итогам 2020 г. За 2019 г. они будут не ниже 0,0362 руб./акция (средний уровень выплат в 2017–2019 гг.), что предполагает дивидендную доходность около 5,4% – существенно ниже, чем у большинства публичных энергогенерирующих компаний.

Незначительный рост долговой нагрузки на фоне снижения рентабельности, хорошие позиции ликвидности. Капитальные затраты РусГидро составили в 2019 г. 88 млрд руб. (без НДС) и были профинансированы за счет поступлений от операционной деятельности и имевшихся на балансе денежных средств. В 4 кв. совокупный долг вырос на 1,0% до 230,5 млрд руб., чистый долг – на 6,5% до 189,4 млрд руб. Показатель Чистый долг/EBITDA на отчетную дату составил 1,9 против 1,5 годом ранее, на рост долговой нагрузки повлияло снижение рентабельности. На 2020 г. РусГидро планирует капитальные затраты в размере 110 млрд руб. (с НДС), однако компания часто корректирует свои планы в меньшую сторону. В феврале-декабре 2020 г. РусГидро необходимо погасить долговые обязательства в размере 35,7 млрд руб., а пик погашений приходится на 2021–2022 гг. (59,5 млрд руб. и 38,5 млрд руб. соответственно). Подушка ликвидности РусГидро составляла на конец января 322 млрд руб., что с запасом покрывает весь его долг.