ЦБ стремится сбить панику, оказав точечную поддержку банковскому сектору. Еще вчера утром, несмотря на выходной, регулятор объявил о приостановке покупки валюты на внутреннем рынке в рамках исполнения бюджетного правила, причем приостанавливаются как регулярные, так и отложенные интервенции. Срок приостановки как минимум 30 дней, решение о возобновлении покупок будет приниматься с учетом положения на финансовых рынках. Сегодня меры были расширены: в связи с резким падением нефтяных цен ЦБ готов начать интервенции на валютном рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила. Объем продаж не указан, но в любом случае маловероятно, что он будет значительным.

Тем не менее сделанные шаги могут оказать позитивное влияние на российский рынок, они демонстрируют, что ЦБ внимательно следит за ситуацией, но и одновременно не предпринимает никаких резких движений, способных испугать участников рынка. Помимо этого, увеличен лимит по операциям «валютный своп», что способно удовлетворить срочные потребности банковского сектора в валюте. Сегодня ЦБ планирует провести аукцион репо «тонкой настройки», лимит установлен на уровне 500 млрд руб. Аукцион необходим, так как сегодня заканчивается период усреднения, причем в этот раз у банков сохраняется нехватка средств на корсчетах. В условиях турбулентности банки могут столкнуться с проблемой привлечения средств на межбанковском рынке, аукцион репо как раз и нацелен на сглаживание этой проблемы. В целом, с нашей точки зрения, банковский сектор пока не должен испытывать особых трудностей, отчасти благодаря принимаемым ЦБ мерам.

Минфин также дал комментарии о механизме бюджетного правила в условиях низких нефтяных цен. В пресс-релизе отражен объем средств ФНБ, направляемых для компенсации нефтегазовых доходов бюджета, сократившихся при снижении нефтяных котировок. В частности, на этот год компенсируются доходы только при падении цен ниже 42,4 долл./барр. для марки URALS. При предположении, что цены на нефть останутся вблизи 35 долл./барр., средств ФНБ будет достаточно на шесть-десять лет.

Стоит отметить, что этой суммы может хватить лишь при условии, что поддержка ограничится только поддержкой в рамках действующего бюджетного правила, но такое развитие ситуации нам не кажется реалистичным. Так, в предыдущие два кризиса (2008-09 и 2014-15 и следующие за ними годы) поддержка за счет суверенных фондов каждый раз превосходила 10% ВВП, сейчас же ФНБ и валюта, купленная в 201920 гг. в рамках бюджетного правила составляет, по оценке Минфина, около 9% ВВП. Также нынешняя ситуация ставит под вопрос все проекты, которые предполагалось финансировать за счет средств ФНБ после достижения его ликвидной части уровня в 7%.