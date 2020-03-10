Вирус и развал ОПЕК+ спровоцировали паническую распродажу
Попытка сыграть на ожиданиях отскока после относительно сильной распродажи на прошлой неделе (когда индекс S&P упал сразу на 4%, за которым последовало срабатывание margin calls), как мы и предполагали, оказалась безуспешной. Новости о распространении вируса за пределами Китая (сильный рост числа инфицированных в Италии), а также неожиданный развал ОПЕК+ (который ставит под угрозу сланцевую отрасль в США, имеющую большой долг перед американскими банками) вызвали эффект резонанса: на открытии торгов в понедельник покупателей на рынке американских акций не нашлось, в результате чего индекс S&P обвалился на 7%, что привело к приостановке торгов на Нью-Йоркской бирже. Последний раз обвал такого масштаба (-7% за один день) происходил в 2008 г., в разгар ипотечного кризиса.
Стоит отметить, что сейчас, несмотря на обесценение рисковых активов и экстренное смягчение монетарной политики, чиновники, описывая текущую ситуацию, стараются избегать слова «кризис», однако этого, так же, как и словесных интервенций (прежде всего, со стороны Д. Трампа), уже недостаточно для восстановления рынков или приостановки падения.
Основная проблема связана с тем, что падение доходов американских компаний из-за коронавируса может оказаться сильно больше экономии средств на процентных платежах для обслуживания долга (вследствие снижения долларовой ключевой ставки и произошедшего масштабного падения доходностей бондов американских компаний), то есть экономический ущерб от вируса перевесит возможности монетарного стимулирования ФРС. Публикация корпоративной отчетности за 1 кв. (в апреле) выявит масштаб реализовавшегося урона, что не позволит акциям восстановиться, в случае если эпидемиологическая ситуация в мире существенно не улучшится. Более того, на этом фоне вероятно дальнейшее снижение индексов акций (по нашему мнению, покупать еще рано).
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